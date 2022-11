Villámrajtot vett a Nagykanizsa, hiszen 3. percben Szabó Patrik 25 méterről bombázott a kapuba, majd egy hatalmas ziccer maradt ki hazai oldalon. Meg is lehetett volna roppantani az ellenfelet, hiszen folyamatosan támadott az esélyesebb zalai csapat. Aztán szabadrúgásból egyenlített a Komárom, amire jött megint egy nagy gól: Kovalovszki lőtt jobbal 20 méterről hálóba. A dél-zalaiak irányítottak, a félidő előtt Szanyi fejese még biztosabbá tette a Kanizsa vezetését. A második félidő elején büntetőből lőtt gólt a Komárom, de szinte azonnal érkezett a válasz: egy szöglet után Kondor csúsztatott a kapuba. Ekkor már nyugodtabban játszott a Nagykanizsa, a csereként beállt János Norbert, valamint Szabó Patrik is duplázott a meccsen, fölényessé téve a hazai győzelmet.

Gombos Zsolt: „Kaptunk két gólt két hibából, ugyanakkor nagyon örülök, hogy ismét ilyen nagyarányú győzelmet arattunk. Két mérkőzésen lőttünk tizenkét gólt, ami azt mutatja, hogy egyre javul a helyzetkihasználásunk. A két kényszerű cserém volt Pleszkán és Kovalovszki esetében, nekik mielőbbi jobbulást kívánunk.”

II. Kerület TVE–ZTE FC II 1-2 (1-0)

Budapest, 100 néző. Jv.: Muhari.

ZTE FC II: Gyurján - Jóna, Dóczi, Kámi (Krivoscsuk, 65.), Bolla - Király, Koszovcsuk (Murár, 87.), Kovács B. - Boros, Klausz, Bedő (Györe, 73.). Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Barczi (33.), illetve Koszovcsuk (74.), Boros (78.).

Élcsapat vendége volt a ZTE II együttese. Továbbra is nagyon fiatal együttest szerepeltetnek a zalaiak, ezúttal csak a kapuban állt visszajátszó és ha ide vesszük, akkor a fiatal Klausz Milán is. A másik oldalon rutinos játékosok szerepeltek, de a ZTE FC II bátran kezdett, viszont a volt egerszegi Barczi megszerezte a vezetést csapatának. A nagy fordulat a második félidőben következett be, még összeszedettebb lett a zalai csapat, amely kihasználta a fáradó ellenfél hibáit és Koszovcsuk előbb egyenlített, majd egy nagyon szép akció végén Boros lőtte be a győztes találatot. Nagy bravúrt könyvelhet el az egerszegi csikócsapat, de megérdemelten!

Koller Zoltán: „Gratulálok a fiúknak, teljesen egyenrangú ellenfele voltunk az egyik élcsapatnak. Az előző időszakban is voltak ilyen mérkőzéseink, de be-becsúsztak hibák, s azokon azért nem nyertünk. Fiatal csapatunk van, ma nagyon jól futballoztunk.”

Technoroll Teskánd–Bicske 0-3 (0-0)

Teskánd, 100 néző. Jv.: Szommer.

Teskánd: Pergel D. - Szabó M., Simonfalvi, Bekő (Őr, 83.) - Bailo (Fábián, 71.), Potyi - Lórántfy, Hetesi, Szinay (Bolla, 65.)- Pergel B., Bontó. Vezetőedző: Pergel Attila.

Gólszerző: Sóron (56.), Marsa (68.), Varga L. (86.).

A múlt héten szép sikert elérő Teskánd idehaza folytatta volna, de nem sikerült neki. Kiegyenlkített találkozón az első bekapott gól után újabb figyedlmetlenségek jöttek amit kihasznált a Bicske.

Pergel Attila: „Egyenrangú ellenfele voltunk a Bicskének. Egygólos meccsnek nézett ki a találkozó, de kaptunk egy gólt és mintha feladnánk ilyenkor a reményt, ám nem szabdna. Kettő-nullnál egy nagy helyzet kimaradt, pedig visszajöhettünk volna még a meccsbe.”

Bailo Dávid, a teskándiak játékosa fedezi a labdát

A forduló további eredményei: Puskás FC II–Kaposvár 1-2, ETO Akadémia–Gyirmót II 4-3, Csorna-Budaörs 1-1, Érd–Mór 3-0, Veszprém–Fehérvár FC II 1-0, Zsámbék–Tatabánya 2-4, Kelen SC–Balatonfüred 0-1.