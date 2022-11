A hazai élvonalban a 16. forduló következik, ami gyakorlatilag a 33 fordulós bajnokság fele, de mostanában ilyen korán nem ért véget az őszi szezon. Most igen, a ZTE FC pedig egy fontos mérkőzésre készül. Mocsi Attila, a ZTE FC 22 éves védője a kedden kihirdetett válogatott keretbe ismét bekerült, ugyanúgy, ahogy egy hónapja. Akkor, a két Nemzetek Ligája-találkozó után még üresen maradt a neve mellett a válogatott­bemutatkozást jelző rubrika. Azt kérdeztük tőle: szerinte meglesz-e végre ez is a Luxemburg és Görögország elleni barátságos mérkőzések után.

– Nagyon bízom benne, hogy igen, de ehhez úgy kell dolgoznom hétfőtől a válogatott keretben, hogy most már ne maradjon üres az a bizonyos rubrika – válaszolta Mocsi Attila a felvetésre, s arról is beszélt, mennyire számított rá, hogy ismét meghívót kap. – Biztosra nem mehet az ember, de igyekeztem úgy dolgozni egy hónapja is a válogatottban, hogy azzal elégedett legyen a kapitány. No meg, a bajnoki mérkőzéseken is úgy kellett teljesíteni, hogy Marco Rossi továbbra is bizalmat szavazzon.

– A válogatott edzőtábora előtt van egy fontos bajnoki mérkőzés. Gondolták volna, hogy egy héten belül hat megszerzett ponttal várhatják ezt, hiszen ez lesz a harmadik meccs az Újpest és a Kisvárda elleni találkozók után?

– Minden mérkőzésen nyerni akarunk. Ricardo Moniz érkezésével olyan célt fogalmaztak meg, hogy a mezőny első felében szeretnénk végezni. A bajnokság során akadtak hullámvölgyek, de tudtuk, hogy az elvégzett munka kifizetődik, amit most érzünk. Azonban az is igaz: a kedden Kisvárdán szerzett három pont akkor fog sokat érni, ha szombaton is nyerünk.

– Habár újoncról van szó, a Kecskemét – bár sokan azt jósolták – nem lassít, továbbra is a harmadik. Milyen meccsre számít ellenük?

– Egy nagyon masszív csapatról van szó, amelynek az elért győzelmekkel együtt nőtt az önbizalma is. Azonban hiszem, hogy a mi csapatunk a jobb együttes. Az első találkozónkon, ha nincs a kiállítás, akkor szerintem simán győztünk volna. Ezt akarjuk most bebizonyítani, hogy valóban jobbak vagyunk.

– Egy hét, három mérkőzés, benne utazással. Számít valamit ez szombaton?

– Valóban ez a harmadik mérkőzés egy héten belül, de az ellenfélnek is. Bírnunk kell, bő a keret, a vezetőedző pedig úgy rotálja azt, hogy mindig a legjobb megoldás szülessék. Kedden Kisvárdán megérdemelt sikert arattunk. Jön a folytatás és szombatra nem lehet semmire kifogás.

Ricardo Moniz vezetőedző – mint ismert – továbbra sem ülhet a kispadon egy hónapos eltiltása miatt. Dragóner Attila, a ZTE FC sportigazgatója úgy nyilatkozott a klub honlapján, hogy sűrű időszakon jutott túl a csapat, de az év zárásaként mindenképpen győzni szeretnének hazai közönségük előtt. Bíznak benne, hogy az évzáróra sok néző látogat ki a ZTE Arénába.

A ZTE FC és a Kecskemét már említett szezonbeli első találkozóján az egerszegiek jutottak vezetéshez Bedi Bence révén, de a félidő zárása előtt Huszti Andrást kiállították, ráadásul tizenegyeshez jutott a Kecskemét, amivel egyenlített. A második félidőben egy újabb büntetővel fordított Szabó István együttese, majd gyorsan jött a harmadik gól (3-1), ami végleg lezárta a meccset.

A ZTE FC-nél nincs eltiltott, a góllövőlistát vezető Eduvie Ikoba – aki duplázott Kisvárdán – ugyan fájlalta a bokáját, emiatt le kellett cserélni, de nehezen elképzelhető, hogy a támadó és a stáb ne azon legyen, hogy szombaton is pályára lépjen.