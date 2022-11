Ehhez persze győzelmek kellenek. Vasárnap – valamennyi találkozó 13 órakor kezdődik – a Technoroll Teskánd és az FC Nagykanizsa játszik hazai pályán, a ZTE FC II. idegenben szerepel.

Az FC Nagykanizsa hat meccs óta veretlen és ebbe a sorozatba mindössze egy döntetlen csúszott be. A múlt héten a Fehérvár FC II. otthonában nyert 5-0-ra Gombos Zsolt együttese, vasárnap a Komárom lesz az ellenfél.

– A Fehérvár FC elleni siker mindenképpen adhat önbizalmat, hiszen előfordult korábban, hogy bátortalanok voltunk – mondta a szakvezető az újabb találkozójuk előtt. – Még úgy is, hogy maga a számszerű végeredmény véleményem szerint kissé túlzó, de a győzelmünk teljesen megérdemelt. Ez adjon önbizalmat, ami nem szabad, hogy átmenjen elégedettségbe, de amúgy sem jellemző ez ránk. Mindenkinek bele kell tenni a legtöbbet a következő mérkőzésbe is. Négy forduló van hátra az őszből, most a legfontosabb találkozót a Komárom elleni meccs jelenti, ezt kell megnyerni.

A másik itthon játszó csapat a Technoroll Teskánd, amely szintén „ötöst” érdemelt múlt heti teljesítményéért, hiszen Móron nyert 5-2-re. Pergel Attila együttese most közvetlenül a képzeletbeli kiesőzónát jelentő vonal felett van, és azt a Bicskét fogadja, amely mögötte áll. Pergel Attila a múltkori siker után elmondta, egymásért is küzdöttek játékosai, ami fontos volt a sikerben, és a jövőben is erre számít.

– Nagyon remélem, hogy a Bicske elleni mérkőzésen is így lesz minden. Viszont kétarcú a csapat, képes a legjobbak ellen nagyon jól is futballozni, ugyanakkor gyengén is. A Bicske ellen remélem a szebbik arcunkat mutatjuk majd – fogalmazta meg reményeit a teskándiak szakvezetője.

A ZTE FC II. együttese a múlt héten 7-1-re nyert hazai pályán a Csorna ellen, de most egy sokkal erősebb csapat vár Koller Zoltán fiatal csapatára. A legutóbb még NB II.-es, most pedig a visszajutásért harcoló III. Kerület TVE otthonába utaznak a kék-fehérek. A fővárosiak az elmúlt pár fordulóban fontos pontokat hullajtottak el, így hazai pályán egészen bizonyos, hogy most nem szeretnének hibázni. A ZTE FC II. fiatal csapata pedig harcolni fog, ez sem kérdés.