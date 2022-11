Szolnoki Olajbányász - Zalakerámia ZTE KK 84-80 (16-18, 26-16, 20-17, 20-17)

Szolnok, Tiszaligeti Sportcsarnok, 1400 néző. Jv.: Győrffy, Ádám J., Lengyel.

Szolnok: Durham 22/3, Barnes 7/3, Lukács N. 7/3, Williamson 20, Subotic 17/3. Csere: Révész 2, Pongó M. 4, Gavin 3, Gliszki, Rudner 2. Vezetőedző: Gasper Potocnik.

Zalakerámia ZTE KK: Trice 8, Polster, Rakicevic 21/6, Ostojic 12, Smith 11/6. Csere: O'Reilly 10, Zsíros 5/3, Szalay 7/3, Keller I., Csuti, Németh Á. 6/3. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

A bajnoki címre is esélyes Szolnok a szerdai fordulóban meglepő vereséget szenvedett Oroszlányban, ugyanakkor a Zalakerámia ZTE KK immár egy ötmérkőzéses győzelmi szériával a háta mögött utazott szombaton Szolnokra. Hazai pályán így is a házigazda számított esélyesnek, de a zalaiak éppen arra készültek, hogy meglepetést okozzanak. Némileg meglepetés volt az is, hogy Németh Ákost nevezték erre a találkozóra, holott az ujjtörést szenvedett egerszegi kosarasról szombatig az az információ tartotta magát, hogy ezen a találkozón még nem léphet pályára.

Amire a ZTE KK előzetesen számított, az beigazolódott, hiszen a Szolnok igyekezett már a találkozó elején nyomás alá helyezni a vendégeket. Azonban ez csak részben sikerült neki, ugyanis felvette a ritmust Sebastjan Krasovec együttese. Nyomásról tehát így, nem lehetett szó. Ahhoz képest, hogy nem sok pont esett, pörgős első negyedet láthattunk, aminek a végén zalai előnyt könyvelhettünk el (16-18). Azt nem írhatjuk, hogy törvényszerűen jöttek a hibák, de tény, hogy a ZTE KK játékába rövidzárlatok jöttek, amivel élt a Szolnok (25-20), amely ekkor jobban is védekezett. Az egerszegiek kiestek addigi ritmusukból, alig szereztek pontot (31-22), jól jött Szalay triplája, hogy kizökkentse csapatát ebből a helyzetből és a fiatal játékos újabb jó megmozdulásaival jött fel a ZTE KK 33-31-re, azonban a félidő hajrája a Szolnoké lett, amely így 8 pontos előnnyel térhetett pihenőre, egy igencsak vontatott első félidő után, amely 56 percig tartott.

Ebben benne volt az is, hogy a mérkőzésidőt mérő óra is elromlott, de volt egy szünetnyi idő, hogy kijavítsák a hibát. A dobáspontosság hiányzott ahhoz, hogy a ZTE KK közelebb kerüljön ellenfeléhez, hiszen erre megvoltak a lehetőségek. Erre cáfolt rá Smith egy hármassal (45-41), vagyis a zalaiak számára azért semmi nem volt veszve, azonban ebben a helyzetben a tizedik labdaeladás soknak tűnt. Főleg idegenben, a Szolnok ellen, és kezdett kicsúszni a zalaiak kezéből a mérkőzés. Jobban játszott, pontosabb volt a házigazda (58-49), innentől pedig már elég komoly javulásra lett volna szüksége a zalaiaknak, hogy visszajöjjenek a mérkőzésbe. Kötéssel a kezén, Németh Ákos is beszállt a játékba, ami talán azt jelezte, hogy az utolsó szalmaszálba kapaszkodik a ZTE KK. Jött is egy Zsíros-tripla (62-56), de O'Reilly újra labdát adott el. A Durham vezérletével játszó Szolnok úgy tűnt, hogy ezen a ritmustalan és sok megszakítással tarkított találkozón innen már behúzza ezt a meccset, azonban Rakicevic triplája után (67-62) ismét a hazaiaknak kellett időt kérni. A ZTE KK ugyanis semmit nem adott fel nagyot küzdöttek a kék-fehérek a bravúr reményében. A több, mint kétórás mérkőzésen a végén még Rakicevic pontjai tartották a reményt a zalaiakban (77-72), de a maratoni hosszúságú találkozón - 2 óra 17 percig tartott a mérkőzés - a szolnokiak a kimagaslóan teljesítő Durhamnak is köszönhetően nyert a Szolnok.