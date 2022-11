Sőt, az amerikai csatár Kisvárdán duplázott, és a góllövőlista élére ugrott. Most már tíz gólnál tart, ami 15 forduló alatt igazi csatárteljesítmény! Eduvie Ikoba oroszlánrészt vállalt tehát a kisvárdai 3-0-ból, ami meglepetés is egyben. Ahogy még a mérkőzést megelőző beharangozó írásunkban jeleztük, a ZTE FC-nek nem éppen kedvenc stadionja a kisvárdai, ahol eddig mindössze egyszer sikerült nyernie. Egészen kedd estig, hiszen most már megvan a második is. Azzal persze a kék-fehérek sem foglalkoznak, hogy a tabella második helyén álló Kisvárda miért változtatta meg hat helyen a korábban győztes csapatát.

- Semmi nem jött vissza abból, amit elterveztünk, hogy három-négy helyen kicserélünk pár embert, akik frissességükkel lendületet adnak csapatunknak - értékelt a találkozó után Török László, a szabolcsiak vezetőedzője. - Az első félidő értékelhetetlen volt, a másodikban már a kisvárdai stílusjegyek kijöttek, de nem sikerült gól szerezni. A ZTE viszont lőtt még egyet kontrából. Azt mondtam előtte is, hogy az jön ki jobban ebből a meccsből, aki az előző találkozó óta eltelt időt jobban használja ki. Ezek alapján a ZTE volt frissebb.

Ricardo Moniz vezetőedző eltiltása miatt segítője, Julian Jenner vezényelt a kispadon és persze értékelt is a találkozó után.

- Azt gondolom, hogy az elsőtől az utolsó pillanatig mi domináltunk a mai találkozón - nyilatkozta a zalaiak másodedzője. - Tudtuk, hogy a Kisvárda remek csapat, kiváló háttérrel, és ezt az európai színtéren is megmutatta. Ma nagyon jók voltunk, az átmeneteket is jól oldottuk meg, dicséret illeti az egész csapatot, hiszen egy erős Kisvárdát győztünk le. Már csak egy találkozó van, aztán következik a téli szünet, ez a mai mérkőzés egy fontos lépés volt.

A ZTE FC akár a negyedik helyen is zárhat az ősz végére, de ehhez alapvetően az kellene, hogy szombaton legyőzze hazai pályán a Kecskemétet. Szombatig még van idő, s visszatérve a keddi találkozóra: Bedi Bence ismét kezdő volt, őt kérdeztük arról, mennyire lepte meg őket, hogy a vártnál simábban nyertek.

- Mondhatni, hogy meglepődtünk, a Kisvárda az elmúlt években és a mostani bajnokságban is bizonyította, hogy egy igen erős csapat - válaszolta Bedi Bence. - Viszont az első félidőben kifejezetten jól futballoztunk, fordulás után a második találatunkig éreztem azt, hogy esetleg az ellenfél betalálhat. A második gólunk eldöntött mindent. Az előző fordulókban, de ebben a fél évben is már látható, hogy egységes csapatunk van, működött ma is a letámadásunk, ez nagyon fontos eleme a játéknak. Egyértelműen arra készültünk, hogy visszavágjunk a Kisvárdának, amely az első körben Zalaegerszegen 3-1-re nyert ellenünk, de a játék képe alapján akár mi is nyerhettünk volna augusztusban. Azt hiszem, sikerült visszavágnunk...

Bedi Bence alapembere a ZTE FC-nek, 26 esztendősen nemrég lépett pályára századik NB I-es mérkőzésén és a közelít a 250. ZTE színeiben játszott tétmérkőzéséhez is. Az utóbbi találkozókon viszont csak kispados volt, illetve csereként szállt be, de helyén kezelte ezt a helyzetet is.

- Igen, örültem volna, ha kezdő vagyok, de a mester úgy látta, az a legjobb kezdő tizenegy, amelyet felküldött a korábbi meccseken a pályára - válaszolta Bedi Bence. - Kisvárdán viszont újra kezdtem, aminek örültem, és annak is, hogy Ikoba duplázott. Nagyon sokat fejlődött azóta, mióta először játszott nálunk, most, visszatérve csapatunkba, még hatékonyabb a kapu előtt és ez jó. Ki ne örülne annak, amikor ilyen társai vannak...