Törekvés SE - ZTE NKK 67-66 (19-17, 20-10, 12-25, 16-14)

Budapest, 50 néző. Jv.: Tóth K., Bátovszky.

ZTE NKK: Ács A. 14, Kovács G. 10/6, Szórád 4, Horváth Fanni 12, Jurkó 16. Csere: Balogh V. 4, Horváth Fruzsina 2, Molnár H. 4. Vezetőedző: Czukor Bence.

Ha nem is lepte meg a Törekvés az addig még veretlen ZTE NKK-t, mindenesetre határozottabbnak tűnt játékban. Az első negyed szorosan alakult, aztán kezdtek elmaradni a zalai pontok, míg a Törekvésnek bejött pár távoli is, így előbb 33-23-ra, majd a nagyszünet előtt 12 pontosra növelte előnyét. A pihenőt követően alapvető fordulat következett, ugyanis az egerszegiek elkezdték a felzárkózást, Kovács Georgina hármasával (47-44) szinte már beérték a házigazdát, hogy a negyed végéig Jurkó, majd Horváth Fanni és Fruzsina kosaraival átvegyék a vezetést is (51-52). Az utolsó negyed nagyon szorosan alakult, a ZTE NKK-t Ács Alexandra erőteljes játéka tartotta, viszont ebben a szakaszban már minimális különbséggel végig a Törekvés vezetett és nyert egy ponttal.

Czukor Bence: „Gratulálok a Törekvésnek, amely jól kezdte a mérkőzést, mi nem tudtuk igazából keménységben felvenni a harcot és könnyen megadtuk magunkat. A szünet után felálltunk és még vezettünk is, de sokat kivett belőlünk a felzárkózás. Ma mindössze három büntetőt dobhattunk, ennyire azért nem volt egyoldalú a faultok aránya. Ebből a mérkőzésből is tanulnia kell fiatal csapatunknak és kijavítani a hibákat.”