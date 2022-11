Edzésbe állt a ZTE FC labdarúgócsapata, amely két hete játszotta le utolsó őszi mérkőzését az élvonalban. A kék-fehérek most december közepéig „mozgásban” maradnak, hogy aztán egy újabb rövid pihenőt követően már egyenesen a tavaszi rajtra forduljanak rá.

Természetesen mindennek az „oka” a katari világbajnokság, hiszen olyan még nem fordult elő a futballtörténelemben, hogy egy bajnoki szezont szakítson meg a vb. A világ (élvonalbeli) futballja viszont most leállt, alkalmazkodni kell a helyzethez. Dragóner Attilát, a ZTE FC sportigazgatóját kérdeztük a folytatásról, illetve arról, hogy miért ezt a megoldást választották: kétszer is egy rövid pihenőt kapnak a játékosok.

– Hosszasan terveztük, hogy mi lenne a legjobb megoldás a munkával kapcsolatban – kezdte evvel a sport- igazgató. – Január 24-én már mérkőzés vár ránk, az év végén ott vannak az ünnepek, és eleve egyedi ez a helyzet most a világbajnokság miatt. Mi úgy döntöttünk, hogy adtunk az utolsó mérkőzés után tíz nap szünetet a keretnek, majd újra edzésbe álltunk. Erőnléti munkán és egyéni képzésen van most a hangsúly, december 16-tól újra pihenőt kapnak a fiúk, de a két ünnep között már mindenki egyénileg elkezd edzeni és január harmadikán teljes intenzitással kezdjük a közös munkát. Három hetünk lesz, és következik a Ferencváros elleni elhalasztott találkozónk.



A válogatottakkal készült játékosok (Mocsi Attila, Szalay Szabolcs, Németh Dániel) kaptak néhány extra szabadságot, hiszen ők nem pihenhettek a bajnokság zárultával. Mint a sportigazgató elmondta, a korábbi sérültek rendbe jöttek, az utolsó találkozón bokasérülést szenvedett Oleksadr Safranov is elkezdheti a munkát a jövő héten, Mim Gergely térdében viszont egy kisebb beavatkozást kell elvégezni, amire decemberben kerül sor.

A folytatásról, illetve arról, hogy esetleg milyen változások jöhetnek szóba a télen a keretben, Dragóner Attila így nyilatkozott:

– Nem maradunk mérkőzés nélkül decemberben sem, két zárt kapus meccset is beiktatunk a programba, januárban pedig három edzőmérkőzés vár a csapatra – említette a sportigazgató. – Az átigazolási időszak január közepén kezdődik, addig, azt gondolom, semmiféle konkrétum nem történik. A mostani időszakban csak puhatolózó kérdések vannak avval kapcsolatban, hogy kivel, milyen terveink vannak, de azt gondolom, hogy egyelőre még nincs itt az ideje ezekről beszélni.