A labdarúgó NB I.-ben az a helyzet állt elő, hogy az első négy helyezett (FTC, Kecskemét, Kisvárda, Puskás FC) ellépett a mezőny többi tagjától, akik sorát az ötödik ZTE FC vezeti 15 ponttal, de a 12. helyezett Vasasnak is 12 pontja van. Nem kell nagy tudás kiszámolni, hogy nyolc együttes sűrűsödött össze három pont különbséggel, a mostani 14. forduló pedig biztosan „szórást hoz”, hiszen három párharcot egymás ellen vívnak meg az ebbe a körbe tartozók (ZTE–Újpest, Vasas–DVSC, Paks–Honvéd). A ZTE FC-nél a helyzet változatlan, vagyis Ricardo Moniz vezetőedző az eltiltását tölti. A kék-fehérek a legutóbbi fordulóban a címvédő és tabellaelső FTC vendégei voltak, de izgalmas csata után pont nélkül maradtak. Azt nem állítjuk, hogy most sokkal könnyebb dolguk ígérkezne, lévén, hogy a szombati ellenfél, az Újpest jelenleg a 11. pozíciót foglalja el. Már csak annak okán sem, hiszen a lila-fehérek csak 2 ponttal szereztek eddig kevesebbet, mint a ZTE, s ez is mutatja: úgy kellenek a pontok mindkét csapat számára, mint egy falat kenyér.

Az Újpest a legutóbbi fordulóban hazai pályán ért el 3-3-as döntetlent a Puskás FC-vel, és ha az FTC–ZTE meccsről azt írtuk, hogy izgalmas volt, akkor ugyanígy illik ez a jelző az újpestiek mérkőzésére is. Milos Kruscic csapata a szezon során többször bizonyította, hogy képes egészen jól futballozni, de gyengén is.

A ZTE FC együtteséből egészen biztosan hiányozni fog Bojan Sankovic, aki ötödik sárga lapját gyűjtötte be, és a zalaiak egyik kulcsemberének helyettesítését is meg kell oldania a szakmai stábnak. Annak a szakmai stábnak, amely a jelenlegi helyzetben továbbra is csapatmunkára kényszerül a vezetőedző hiányában. Dragóner Attila sportigazgató információink szerint az Újpest elleni találkozón is a kispadon foglal majd helyet, ahogy tette ezt legutóbb a Groupama Arénában.

A szombati, egerszegi várakozások pedig egyértelműek – ezt Dragóner Attila is megfogalmazta a klub honlapján:

– Hazai pályán mindenképp győzelemre fogunk játszani. A végjátékokban precízebbek kell, hogy legyünk és akkor a játékunk jó eredménnyel is fog párosulni. Jól tud futballozni az Újpest, már többször is megmutatta a szezonban, hogy veszélyes ellenfél. Mi a saját arcunkat fogjuk mutatni, emellett bízom abban is, hogy sokan kilátogatnak a szombat esti mérkőzésre és segíteni fogják a csapatot.

Ami az Újpestet illeti, csütörtökön jelentette be, hogy leigazolta a török második ligából a 20 esztendős, nigériai Peter Ambrosét. A támadó akár pályára is léphet szombaton, de persze majd kiderül, hogy Milos Kruscic lehetőséget ad-e neki a játékra. Csoboth Kevin újpesti oldalon biztosan hiányzik, hiszen a legutóbbi mérkőzésen piros lapot kapott. KA



Bojan Sankovic pótlását is meg kell oldani a szombati hazai találkozón