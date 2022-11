Az elmúlt hétvégén az U18-as csapat idegenben szerepelt, míg az U16-os és Kenguru csapat hazai parketten játszott.

U 18, főtábla, A-csoport:

Kecskemét KA – Zalakerámia ZTE KK 60-51 (10-11, 13-18, 10-6, 27-16)

Kecskemét, Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia.

Zalakerámia ZTE KK: Tóth B. 12/3, Takács 6, Novák Téglás 6, Horváth B. 7/3, Szalay 18/15. Csere: Koller, Garai 2, Mike. Vezetőedző: Bödör Ferenc.

Bödör Ferenc értékelése: - A szombat esti, nyíregyházi U20-as mérkőzésről érkeztünk a vasárnap délelőtti kecskeméti mérkőzésre, eléggé megfogyatkozott létszámban. Sok választásunk nem volt taktikailag, azt viszont nagyon szépen megvalósították a fiúk. A Mercedes Akadémia sokáig nem tudta játszani a megszokott magabiztos játékát, így megfelelő koncentrációval és védekezéssel mi tudtunk előnnyel menni a második félidőre. A 36. percig tudtuk ezt a jó teljesítményt hozni, akkor azonban elég volt pár hiba, hogy a Kecskemét a maga javára tudta fordítani ezt a mérkőzést. Sajnos mélységi játékra nem volt lehetőségünk, és a lepattanóknál is nagy hátrányban voltunk. Nagyot küzdöttek a srácok, volt, aki a harmadik mérkőzését játszotta 24 órán belül, úgyhogy le a kalappal a csapat előtt!

U 16, főtábla, A csoport:

Zalakerámia ZTE KK „A” - Dávid Kornél KA „A” 77-49 (18-22, 22-5, 21-9, 16-13)

Zalaegerszeg, Ostoros Károly Csarnok.

Zalakerámia ZTE KK „A”: Ruzsics 8, Tóth Á. 8/3, Jordán 22/3, Molnár B., Kovács Á. 12. Csere: Boncz 8, Nagy Z. 4/3, Szalai, Rékli 4, Aranyosi, Gérczei 7, Károlyi 4. Vezetőedző Németh Csaba.

Németh Csaba értékelése: - Az eddig gyengébben szereplő fehérvári akadémisták ellen rögtön az első negyedben belealudtunk a meccsbe: védekezésünk puha volt és támadásban is rossz megoldásokat választottunk. A második negyedre védekezést váltottunk, ami bevált, szerzett labdáinkból tudtunk indítani és támadásaink is pontosabbak lettek. A harmadik negyedben már azt mutattuk, ami elvárható lenne, és legalább ilyen szellemben kellene játszanunk a folytatásban is. Ma minden játékos lehetőséget kapott, hozzá tehetett a győzelemhez. Csoportunk küzdelmei a visszavágókkal folytatódnak, ám egyre nehezebb és fontosabb mérkőzések jönnek, így senki ellen nem engedhetünk meg még egy negyednyi hullámvölgyet sem.

U11, Kenguru-bajnokság, 2. forduló:

Zalakerámia ZTE KK – Körmendi Törpördögök 105-66 (30-14, 21-15, 22-13, 32-24)

Zalaegerszeg.

Zalakerámia ZTE KK: Ouldamar B. 39, Bencze G. 27, Szalai 14, Nagy M. 13 Zsédely 9. Csere: Agárdi 2, Csizmadia 1, Péterfi, Zsilvölgyi, Szilasi, Németh, Sinka. Vezetőedző: Ambrusné Bacsárdi Szilvia.

Ricsilla Rakéta – Zalakerámia ZTE KK 28-70 (6-16, 2-16, 8-12, 12-26)

Zalaegerszeg.

Zalakerámia ZTE KK: Bencze G. 19, Nagy M. 15, Ouldamar A. 13, Szalai 11, Csizmadia 7. Csere: Zsédely 2, Agárdi 1, Sinka 1, Szilasi 1, Zsilvölgyi, Németh, Péterfi. Vezetőedző: Ambrusné Bacsárdi Szilvia.

Ambrusné Bacsárdi Szilvia értékelése: - Megtartottuk vezető pozíciónkat a Kenguru-bajnokság 5. régiójában. Támadásban az alapembereink kifejezetten jól egy-egyeztek, sok szerzett labdából gyors támadással tudtunk könnyű kosarakat szerezni. Védekezésben még sokat kell fejlődnünk, főleg az egy-egy elleni védekezés területén. A második mérkőzésen már jobban dominált a csapatjáték, több passzal játszottunk, befutásokból is tudtunk kosarat szerezni. Gratulálok a játékosoknak!