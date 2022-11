Kertigepvilag.hu Böde–Cserszegtomaj 3–2 (1–1)

Böde. Jv.: Vass Zs.

Böde: Széplaki – Bognár, Kiss M., Éder T., Lepár, Flander, Nagy P. (Ágoston), Éder G. (Odonics), Sebők, Horváth Sz., Turi. Edző: Kósa László.

Cserszegtomaj: Körös – Boros Zs., Lénárd, Fekete B. (Heberling), Cser, Kovács Ri., Szeles, Kovács Ro., Németh Sz., Tombor (Boros L.), Fekete A. (Vass). Játékos-edző: Németh Szabolcs.

Ennyivel jobb volt a hazai csapat.

Gólszerzők: Sebők, Kiss M., Odonics, ill. Cser, Boros Zs.

Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

U19: Böde–Cserszegtomaj 3–2.

Windoor-Páterdomb–Technoroll Teskánd II 0–1 (0–0)

Zalaegerszeg. Jv.: Vizi I.

Páterdomb: Lóránt – Németh Ba., Németh Be., Sipos (Pánczél), Bedő (Száraz), Gyenese R. (Balázs), Csikós, Vincze, Boronyák, Csurgai D., Gyenese T. Edző: Horváth András.

Teskánd II: Horváth P. – Novák (Németh N.), Boronyák, Horváth M. (Deák), Szekeres, Kiss P. (Egyed), Megyesi, Fábián, Szita, Bedő, Bacsó-Porkoláb. Edző: Deák Ádám.

A hazai csapat megérdemelt volna egy pontot a vendég Teskánd II ellen.

Gólszerző: Fábián.

Jók: az egész csapat, ill. Fábián, Boronyák, Kiss P., Szita.

ADA Nova–Zalaszentmihály 1–1 (0–1)

Nova. Jv.: Földszin A.

Nova: Lendvai – Nagy J. (Nagy G.), Nagy R., Varga T., Varga D., Horváth Ti., Simon (Czupi), Pesti, Horváth Ta., Fentős, Máyer.

Zalaszentmihály: Sebestyén – Csilits, Gaál (Ujvári), Soós M., Varga P., Biczó (Szigeti), Soós B., Szabó B., Janda M., Tricsli, Janda Z. Játékos-edző: Biczó Attila.

A Nova nagyot küzdve megérdemelten szerzett pontot hazai környezetben.

Gólszerzők: Varga T., ill. Soós B. (11-esből).

Jók: az egész csapat, ill. Varga P., Soós B., Janda M.

U19: Nova–Zalaszentmihály 0–2.

Bak–Sportklub Gutorfölde 2–3 (1–0)

Bak. Jv.: Egyed P.

Bak: Horváth Gy. – Baksa, Couves Ricky, Somodi (Horváth B.), Tóth T., Bohár, Pálfi, Ujvári, Horváth A., Patona, Karakai. Edző: Eszter Róbert.

Gutorfölde: Andrics – Józsa M. (Jandó), Bodó, Major, Tuboly, Szabó B., Bátorfi (Nyakas), Bédy, Józsa R., Soós, Millei. Edző: Varga Róbert.

Az első félidőben enyhe fölényben, idegesen, kapkodva, pontatlanul játszó vendégek a helyzeteiket kihagyták, a hazaiak jobban a védekezésre koncentráltak, de támadásaik is pontosak voltak, így megszerezték a vezetést. Szünet után fokozta tempóját a Gutor, de védelmük nagy hibáját büntetve a csereként beállt Horváth passzolta csapata második gólját a hálóba. A félidő derekán tizenegyecskéhez jutó vendégek Tuboly révén szépítettek. Percekkel később a hazaiak lezárhatták volna a mérkőzést, de két nagy helyzetük is kimaradt. Az utolsó percekben hazai szabadrúgás helyett vendégszöglet lett, amit gólfelelősük és a csapatát már sokszor megmentő Soós bólintott a hálóba. A 92. percben ötperces hosszabbítást felmutató játékvezető a 97. percben az asszisztensével (aki lest mutatott) rosszul kommunikált, és meglepetésére 11-est adott, melyet Tuboly passzolt a kapuba, eldöntve a három pont sorsát. A száz percig tartó mérkőzésen végül is a nagyot küzdő, taktikusan játszó hazaiak nem érdemeltek vereséget a jobb erőkből álló, sok helyzetet kialakító, de kapu előtt pontatlan vendégek ellen. A Baki SE-nél – amely gratulál a győztesnek – úgy vélik, van olyan jó csapat a Gutorfölde, hogy nincs szüksége segítségre ahhoz, hogy dobogós helyen végezzen.

Gólszerzők: Tóth T., Horváth B., ill. Tuboly (2, mindkettőt 11-esből), Soós.

Jók: az egész csapat, ill. Tuboly, Major, Soós.

U19: Bak–Gutorfölde, félbeszakadt.

Zalaware-Botfa–Keszthelyi Haladás 4–2 (2–1)

Zalaegerszeg. Jv.: Cserfő Gy.

Botfa: Szilasi – Kultsár, Regel, Németh B. (Milics), Sziráki, Mavolo (Simon), Bangó, Zelkó, Horváth G., Szabó Z., Kecskés. Edző: Nagy Péter.

Keszthely: Marton – Páncsics, Hudop (Horváth G.), Lázár A., Szekeres, Kocsis, Király, Cseszárik (Soós), Pintér T. (Lajtai), Pas, Pintér Á. Edző: Horváth Gábor.

Sok helyzetet kialakítva megérdemelten nyert a hazai csapat.

Gólszerzők: Mavolo, Horváth G., Kultsár, Milics, ill. Marton, Lázár A.

Jók: Szabó Z. és az egész csapat, ill. Páncsics, Pintér Á.

U19: Botfa–Keszthely 0–0.