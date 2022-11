Hat mérkőzés, négy győzelem és két vereség. Ez idáig ez a Zalakerámia-ZTE KK mérlege a bajnokságban, amely az elején tart még, éppen ezért semmit sem szabad elkiabálni. Sebastjan Krasovec együttese szombaton a Sopron ellen győzött 94-87-re, és ez a találkozó is hasonlított a másik ötre: szoros volt, hullámzó, de negyedszer is a zalaiak jöttek ki ebből jobban. Mindezzel csak arra szerettünk volna utalni, hogy az első hat forduló is azt mutatta, kiegyenlített a bajnokság, nincsenek nagy különbségek a csapatok között, így a folytatásban is erre lehet számítani. Ami egerszegi szempontból örömteli, hogy ellentétben a korábbi évekkel, most a kiélezett helyzetekből jobb százalékban jön ki a csapat. Gyorsan meg kell jegyezni, a jelenlegi együttes csak a fiatal játékosok személyében egyezik meg például a tavalyival, az azt megelőzővel talán még ennyiben sem.

Jelenleg a légióskiválasztás minden együttesnél meghatározó, s ebből a szempontból most úgy tűnik, hogy a kék-fehéreknél jobban eltalálták ezt. És az arányokat is. Nemcsak európai és nemcsak tengerentúli kosarasok érkeztek, hanem vegyesen, és talán ez is közrejátszik abban, hogy jobban kiegészítik egymást a játékosok. Például szombaton, a Sopron ellen is, amikor higgadt játékra volt szükség, akkor Petar Rakicevic adta meg ehhez az alapot, aki ezúttal is rendkívül hasznosan kosárlabdázott. Igazi csapatjátékosként úgy szerzett 18 pontot, hogy volt még hét gólpassza és hat lepattanója is, ami önmagáért beszél.

Ugyanígy Danilo Ostojic is sokat tett a győzelemért, a két amerikai fiú, D’Mitrik Trice és Liam O’Reilly, amikor kellett, villantak, akkor is, amikor éppen abban a periódusban nem ment nekik a játék. Egészítsük ki a sort Németh Ákossal, aki remekül védekezik, Keller Iván pedig védekezésben és – mint láttuk – távoli dobásokkal is kisegíti együttesét. A négy győzelem – ami a negyedik pozíciót biztosítja a tabellán – most remek alap lehet a folytatásra, ami egyelőre még odébb van. Ahogy Sebastjan Krasovec vezetőedző is elmondta a találkozó után, jól jön most a háromhetes szünet, ami a magyar válogatott világbajnoki selejtezői miatt töri meg a bajnoki sorozatot. Ez ugyebár eredetileg is ismert volt, tehát tervezett szünet és felkészülés a folytatásra, amit a zalaiak vezetőedzője is arra kíván felhasználni, hogy a meglévő hibáikat még inkább kiiktassák a játékukból. Mert javítani mindig lehet ezen, mondjuk a hullámzáson is. Csak egy példa: a Sopron ellen volt, hogy végleg eldőlni látszott már minden, amikor 16 ponttal vezetett a ZTE KK, de éppen ekkor jött egy visszaesés a játékban, és a Sopron visszajött négy pontra három perccel a vége előtt. Ekkor jöttek a fontos és jó döntések, melyek meghozták ezt a fontos győzelmet.