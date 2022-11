Kinizsi Gyenesdiás–Zalaszentgrót 0-8 (0-5)

Gyenesdiás, 50 néző. Jv.: Lapath.

Gyenesdiás: Takács Á. (Németh B.) – Szabó G., Hegedüs (Bogdán O.), Fellner (Gémes Ba.), Karancz, Tarnóczai, Bertók (Gémes Be.), Kiss P., Czafit (Horváth L.), Mikola, Csák. Mb. edző: Rédei Péter.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Baráth, Gájer, Kiglics (Fábián), Ferenczi, Horváth B., Csik, Iberhart (Tóth D.), Penczák (Molnár), Horváth D. Edző: Jankovics Péter.

Mindkét csapat komolyan vette az elmaradt mérkőzést. A jobb tavaszi kezdés érdekében végigküzdötték a kilencven percet, és mindent elkövettek a gólszerzés érdekében. Mint az eredmény is mutatja, ez a vendégeknek osztálykülönbséget sejtetve sikerült. Az utolsó fordulókban a lelkes hazaiaktól látott teljesítmény most kevésnek bizonyult a harmadik helyre fellépő Szentgrót ellen.

Gólszerzők: Gájer (3), Baráth (2), Horváth D., Ferenczi, Iberhart.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

1. Csesztreg 12 10 1 1 37 – 13 31 2. Semjénháza 12 10 1 1 26 – 6 31 3. Zalaszentgrót 12 7 2 3 27 – 8 23 4. Szepetnek 12 7 1 4 19 – 12 22 5. Andráshida SC 12 6 1 5 21 – 15 19 6. Zalalövő 12 5 1 6 20 – 19 16 7. Zalakomár 12 5 1 6 18 – 23 16 8. Kiskanizsa 12 4 3 5 20 – 22 15 9. Hévíz 12 3 5 4 10 – 18 14 10. Lenti 12 4 - 8 22 – 38 12 11. Police-Ola 12 3 1 8 18 – 23 10 12. Andráshida TE 12 2 2 8 14 – 26 8 13. Gyenesdiás 12 2 1 9 23 – 52 7