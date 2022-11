FC Nagykanizsa–ZTE FC 2-0 (1-0)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Csobot.

FC Nagykanizsa: Sebők V. - Szabó Zs., Köröcz, Balassa, Molnár R. - Szollár, Nagy-Fáró - Németh P. (Molnár R.), Sóstai (Szeibert), Szokol - Gergelics C. Edző: Benedek József.

ZTE FC: Császár H. - Szabó V., Nagy B., Szegedi, Nyári (Regőczei) - Kopcsándi, Pupos (Bánfi), Harsányi, Luczi (Császár F.), Hargas - Vitusz. Edző: Pergel Andrea.

Gólszerző: Gergelics C. (4., 80.).

Jobb helyzetből várhatta a zalai rangadót a ZTE FC, hiszen egy hatmeccses győzelmi szériából érkezett Nagykanizsára, míg a dél-zalaiak a jó bajnoki kezdésük után már vegyesebb eredményeket hoztak. Mindenesetre már korán megszerezte a vezetést a Kanizsa, hiszen a 4. percben egy beadás után Gergelics lépett be a védők mögé és talált be. Sok helyzetet nem hozott az első félidő, jobbára a mezőnyben zajlott a játék. A második 45 percben is hasonló mederben zajlott a mérkőzés, azaz főleg mezőnyjátékkal. Aztán a 80. percben ezúttal egy lapos passzal játszották meg Gergelicset a társak, aki kilépett a védők között és belőtte második gólját is. A ZTE FC az utolsó tíz percre fölénybe került, de a kapu előtt hibázott, így az FC Nagykanizsa nyert, méghozzá megérdemelten.

Benedek József: „Azt gondolom, hogy csapatom jobban akarta a sikert, és a pályán is jobbak voltunk. A ZTE tompább volt a vártnál, a győzelmünk megérdemelt.”

Pergel Andrea: „Erre a mérkőzésre nagyobb volt a nyomás a csapaton, hiszen megyei rangadó következett. A mezőnyben nem voltunk rosszak, de a kapu előtt meddőnek bizonyultunk. A győzelmet jobban akaró Nagykanizsa megérdemelt sikert aratott ellenünk.”