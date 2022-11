Az aikido 1989-ben jelent meg a megyeszékhelyen, az ünnepelt szervezet pedig 1992-ben alakult meg. A közösséghez egy évre rá csatlakozott Bogár István, aki 2000 óta elnökként vezeti a társaságot.

– Ezt a harcművészeti ágat sokan ismerik úgy, hogy nem is tudnak róla – fogalmazott az elnök. – Az amerikai színész, Steven Segal sokdanos aikido mesterként kezdte filmes karrierjét, a szerepeiben pedig használta az aikidót, ezt a kifejezetten önvédelmi célú mozgásformát. Ez a sport nem veszélytelen, használunk kést, kardot, botot, fojtásokat, ez is az oka, hogy nincsenek versenyek. El kell mondani: Amerikában kialakult az aikido versenyszerű változata is, ám ez hozzánk nem gyűrűzött be. A célunk az, hogy magunkat és egymást felvértezzük olyan tudással, amivel adott esetben meg tudjuk védeni magunkat. Ennek a jelentősége pedig korunkban is egyre nő.

Az említett Steven Segal rendszerváltás utáni kultuszának is köszönhetően az aikido a 90-es években aranykorát élte hazánkban, ma azonban ők is szenvednek az utánpótlással: az egerszegi egyesület 30 stabil tagjának túlnyomó része elmúlt negyven éves, 20 és 40 év között egy-két ember van, fiatalabbak pedig egy ideje egyáltalán nem csatlakoztak hozzájuk. Az összlétszámot tekintve ugyanakkor a régió legnépesebb közösségének számítanak a sportágon belül.

– A születésnapon külön köszöntöttük Rónyai Lajost, az egyetlen tagot, aki az alapítók közül máig aktív – folytatta Bogár István. – A jubileumot pedig edzőtáborral ünnepeltük: Graz-ból érkezett hozzánk a 6. danos Günther Steger, egy európai szinten elismert mester, akivel hosszú ideje baráti kapcsolatot ápolunk. Rendszeresen tart szemináriumokat nálunk, illetve jártunk nála Ausztriában is.

Az aikido központja egyébként máig Japán, s azon belül egy család, az Ueshiba família. A piramis csúcsán természetesen ma már az alapító egy kései leszármazottja áll. A harcművészet eszmei szempontból a sintoista valláson alapszik, ami Bogár István szerint európai ember számára különösen jó hír: a sintoizmus középpontjában ugyanis a szeretet parancsa áll, s így erős rokonságot mutat a kereszténységgel.

– Sok vándorlás után egy Hock János utcai edzőteremben találtuk meg az otthonunkat, itt zajlanak a tréningek és itt rendeztük meg a „születésnapot” is – mondta végezetül az elnök. – Meghívtuk mindazokat a tagjainkat, akik valaha legalább egy évet eltöltöttek nálunk. Sokan el is jöttek, s jó volt újra látni egymást.