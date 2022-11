Aquaréna Kőbánya SC – Tuxera Aquaprofit NSK 6:6

Budapest.

Eredmények (elöl a hazaiak): Saric–Naiditsch döntetlen, Erdős V.–Balogh Cs. döntetlen, Brkic–Antal döntetlen, Balog I.–Márkus döntetlen, Pap Gy.–Ivanisevics döntetlen, Livaic–Horváth D. döntetlen, Szabó B.–Aczél 0:1, Karácsonyi–Medvegy 1:0, Izsák–Horváth Cs. döntetlen, Bódi–Ribli döntetlen, Havanecz–Palczert 0:1, Polyik–Gara T. 1:0.

A tizennégyszeres magyar bajnok és jelenleg is címvédő kanizsai alakulat tagjai tisztában voltak vele, hogy nagyon jó csapathoz látogatnak a szuperliga nyitófordulójában. A fővárosiak kisebbfajta horvát sakk-kontingenst is felvonultattak az összecsapáson a siker reményében, és ezek a játékosok nyilván a szezon folytatásában is velük lesznek majd. A vendégek ezúttal egy légióssal álltak fel. A két csapat végig kiélezett küzdelmet vívott, mely döntetlennel ért véget, s a kanizsaiak ezzel rögtön az első idei rangadójukat le is tudták. A következő körben a dél-zalaiak a Haladás VSE I.-hez látogatnak.