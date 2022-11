Kelen SC–ZTE FC II. 4-0 (1-0)

Budapest, 50 néző. Jv.: Sipos.

ZTE FC II.: Gyurján – Király Gergely B. (Vert, 70.), Dóczi (Bolla, 46.), Papp Cs. – Koszovcsuk (Györe, 81.), Kovács B. (Kámi, 65.), Kryvotsuk – Boros Zs., Klausz, Baloteli (Jóna, 65.). Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Vass (54.), Oláh (65.), Vert (71. – öngól), Rónaszéki (90.).

Az első félidőben a ZTE II. dominált, s ugyan nagy helyzetek nem alakultak ki, de irányítottak a zalai fiatalok. Fordulás után aztán jöttek a gólok is, hiszen kihagyott megint a zalai védelem.

Koller Zoltán: – Az első fél­idő játékában nem volt benne ez az eredmény… Sajnos továbbra is elkövetjük a védőharmadban azokat a hibákat, melyeket büntet az ellenfél. Hozzá kell tennem, kényszerűségből a két belső védőnket is le kellett cserélni.

FC Nagykanizsa–Balatonfüred 4-1 (2-0)

Nagykanizsa, Olajbányász-stadion, 100 néző. Jv.: Hartnung.

Nagykanizsa: Borsi – Aszalos, Szanyi, Bence, Szabó P. – Józsa Á., Godzsajev (Kószás, 84.) – Szilágyi (Szökrönyös Z., 68.), Kondor (János N., 80.), Szökrönyös D. (Lőrincz, 46.) – Török (Pleszkán, 46.). Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerzők: Török (6. – 11-esből, 39.), Lőrincz (48.), Kondor (54.), illetve Eszlátyi (82.). Kiállítva: Farkas (35. – Balatonfüred).

Alaposan ráijesztett a Balatonfüred a kanizsaiakra, hiszen ha öt perc után kettővel vezet a vendégcsapat, azon sem lehetett volna csodálkozni. A büntetőből szerzett vezetés után a házigazda megnyugodott, és átvette az irányítást. A szünet előtt emberhátrányba került a Füred, Török pedig belőtte a második gólját is, majd a fordulást követően Lőrincz és Kondor tovább növelte az előnyt. Abszolút fölényben játszott a Nagykanizsa, a vendégeknek csak a becsületgólra futotta az erejükből. A dél-zalaiak ezzel a sikerrel már biztosan dobogósok lesznek az ősz végén.

Gombos Zsolt: – Dekoncentráltan nyitottuk a találkozót, de a büntetővel jól jöttünk ki ebből az időszakból. A kiállítás után már egyértelműen fölényben játszottunk, jól kezdtük a második félidőt is, így sikerünk teljesen megérdemelt.

Technoroll Teskánd– Komárom 0-5 (0-2)

Teskánd, 70 néző. Jv.: Holzbauer.

Teskánd: Pergel D. (Czirjék, 25.) – Simonfalvi (Bedő, 70.), Bailo (Bekő, 46.), Potyi (Bolla, 46.), Szabó M. – Lórántfy, Hetesi, Fábián – Pergel B., Bontó, Szinay (Őr, 70.). Vezetőedző: Pergel Attila.

Gólszerzők: Tóth Gy. (18., 20., 81.), Nagy Z. (65.), Gelencsér (86.).

Jobban kezdett a Teskánd, hiszen kapufát is lőtt, de aztán a semmiből kapott két gólt. Tetézte a bajokat, hogy a második gólnál kapusukat, Pergel Dávidot fejbe rúgták, és le kellett cserélni. A hazaiak a második félidő első felében biztatóan futballoztak, ám elkerülhető gólokat kaptak a végén.

Pergel Attila: – Az első kapott gól után ismét hitehagyottak lettünk. Hiába vannak jó szakaszaink, a mai meccs bizonyos szakaszaiban is lelketlenül és fegyelmezetlenül játszottunk.

További eredmények: Tatabánya–Veszprém 0-0, Gyirmót FC II.–Bicske 2-1, Puskás FC II.–Budaörs 1-1, ETO Akadémia–Mór 2-1, III. Kerület–Csorna 2-1, Érd–Fehérvár FC II. 4-0, Zsámbék–Kaposvár 1-4. KA



Nyugati csoport



1. Tatabánya 19 14 4 1 47 - 16 46 2. Veszprém 19 14 3 2 45 - 14 45 3. Nagykanizsa 19 13 2 4 48 - 24 41 4. III. Kerület 19 11 3 5 45 - 21 36 5. Puskás FC II. 19 10 5 4 45 - 21 35 6. Érd 19 10 2 7 33 - 19 32 7. ETO Akadémia 19 9 5 5 41 - 30 32 8. Kaposvár 19 9 3 7 32 - 22 30 9. Budaörs 19 7 6 6 27 - 21 27 10. Komárom 19 7 5 7 36 - 31 26 11. Gyirmót II. 19 7 5 7 42 - 42 26 12. Bicske 19 7 5 7 28 - 28 26 13. Balatonfüred 19 7 5 7 28 - 30 26 14. Fehérvár FC II. 19 7 4 8 25 - 33 25 15. Kelen SC 19 6 5 8 30 - 31 23 16. ZTE FC II. 19 5 2 12 27 - 53 17 17. Teskánd 19 5 0 14 28 - 62 15 18. Csorna 19 2 5 12 22 - 45 11 19. Mór 19 1 4 14 19 - 61 7 20. Zsámbék 19 1 3 15 14 - 58 6

Lőrincz Bence (17) sérülése után visszatért a pályára, és szinte azonnal gólt is szerzett csapatának

Fotó: Szakony Attila