A nagykanizsai sportoló a nyáron már számos eseményen járt sikerrel, többek között a Lengyelországban rendezett masters súlyemelő-bajnokságon ezüstérmet szerzett, majd erőemelés következett, hiszen a Soroksáron rendezett magyar bajnokságon megnyerte a masters és a nyílt versenyt RAW felhúzásban (147,5 kg).

Most, október végén pedig következett a szlovákiai világbajnokság 32 ország részvételével, ahol Danicser Anita a nehézsúlyban nevezett a 40–44 évesek korcsoportjában. A nemzetközi erőemelőszövetség, a GPC égisze alatt rendezett korábbi világbajnokságokon Danicser Anita már sikeresen szerepelt. Nem volt ez máshogy most októberben Nagyszombaton sem, ahol felhúzásban 150 kg-mal kezdett a kanizsai versenyző, majd a 160 kg is sikerült neki. Megpróbálkozott még a 170 kilogrammal is, de csak félig sikerült a gyakorlat, ám így sem lehet elégedetlen. Danicser Anita ugyanis kategóriájában ismét világbajnoki címet ünnepelhetett és – mint elmondta – külön öröm számára, hogy a 168 kg-os világcsúcsa is érvényben maradt. Jövőre Magyarország ad otthont a GPC-világbajnokságnak, amelyet Kiskunfélegyházán rendeznek meg. Danicser Anitának pedig itt az újabb motiváció, hogy megvédje címét.