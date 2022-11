A szlovákiai Somorján idén is rendeztek versenyt kadet és junior tőrözőknek, s a mezőnyben újra ott voltak a ZVE tagjai is. A viadalon ezúttal kisebb mezőny gyűlt össze, de szlovák, cseh, lett és osztrák vívók is pástra léptek. A Zalaegerszegi Vívó Egyesület fiatal tőrözői közül ketten értek el döntős eredményt: a kadet korosztályban az újonc Tóth Abigél 8. lett, míg a junior mezőnyben Bagosi Bendegúz 6. helyen végzett. Edzőjük: Fekete Gábor.