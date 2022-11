ZTE NKK – UNI Győr SZESE 72-87 (15-26, 20-10, 12-22, 25-29)

Zalaegerszeg, Ostoros Károly Csarnok, 100 néző, Jv: Csák, Antoni.

ZTE NKK: Szórád 9, Ács 10, Horváth Fru. 13, Horváth Fa. 5, Jurkó 20/6. Csere: Jagodics, Szakonyi-Nagy 4, Péterfi 9/9, Balogh 2. Vezetőedző: Czukor Bence

Kipontozódott: Horváth Fruzsina (32.).

Nem egészen egy hónapja a Hepp Kupa első fordulójában látogatott Egerszegre a győ­riek második számú együttese, és akkor a ZTE NKK 79-61-re nyert. Akkor Kovács Georgina és Óházy Julianna ketten együtt 29 pontot szereztek, ezúttal viszont sérülés miatt hiányoztak. A bajnoki találkozón már az első negyedben ellépett a Győr, meglátszott a két irányító hiánya a zalaiaknál. Ellenben a ZTE NKK keményen harcolt és jött is fel (22-26), sőt a nagyszünetre már csak egy pont volt a győri előny (35-36).

A pihenő után sikerült a vezetést is átvenni (40-36), de nem sokáig tartott az öröm, ugyanis a vendégek kihasználták a házigazda megingásait, és megint elléptek. Sőt, egyre jobban távolodtak, így az utolsó tíz percben volt, hogy húsz is lett közte (59-79), amikor a vendégeknél Chroméj zsinórban szerezte a kosarait. Czukor Bence vezetőedző fiatalokat is pályára küldött, akik kosarakkal hálálták meg ezt. Péterfi Anna három triplát is szerzett, sőt, az utolsó dobása a félpályáról hullott a gyűrűbe.