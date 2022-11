Szokták mondani, a győzelem ugyanúgy két pontot (vagy hármat, attól függ melyik sportágról van szó) ér, mindegy, hogy az éllovas, vagy éppen a sereghajtó ellen szerzed meg. A Zalakerámia ZTE KK esetében is igaz ez, hiszen szombaton csak egy célja volt Nyíregyházán a zalaiaknak, hogy győztesen távozzanak. A nyírségiek maradtak utolsók és még győzelem nélküliek, pedig mindent megtettek, hogy változzon a helyzetük.

Mondjuk, ahogy kezdtek az nem sok jót sejtetett, hiszen a ZTE egyrészt elkapta nagyon a fonalat és vezetett már 16 ponttal is, akkor, amikor még az első negyed sem pörgött le. Innentől a helyzet annyiban változott, hogy talán nem ütötte annyira a vasat Sebastjan Krasovec együttese és nem roppantotta meg végleg az ellenfelet, hanem lazított egy kicsit a szorításon, amivel nemcsak feljött a Nyíregyháza, hanem még fordított is. Igaz, mindez csak rövid ideig tartott, hiszen a nagyszünetre már újra az egerszegiek vezettek. A harmadik negyedtől pedig a Mitchell Smith vezetésével egyre magabiztosabb ZTE KK – ahogy azt a vezetőedző előzetesen remélte – valóban bebizonyította, hogy jelenleg övék a jobb csapat.

A végeredmény 87-74-es egerszegi siker, amivel a ZTE KK megerősítette helyezését a negyedik pozícióban. És nem fagyott le a csapat… Mindezt amiatt említjük, hiszen nem volt túl meleg a nyíregyházi csarnokban, és aki úgy érezte, hogy szüksége van rá, a mez alatt még egy aláöltözetet is viselt.

Nagyon hideg volt csarnokban, de ami még szebb volt, hogy amikor megérkeztünk és elfoglaltuk az öltözőt, kiderült, hogy véletlenül nyitva maradt az ablak… – árulta el Németh Ákos, a ZTE KK játékosa. – Amilyen gyorsan csak lehet, átöltöztünk, de szerencsére nem zavart meg minket ez sem. Talán jobb is volt, hogy a bajnoki szünet után nem egy élcsapattal találkoztunk. Ezzel nem azt mondom, hogy könnyű dolgunk lett volna a Nyíregyháza otthonában, de fontos volt, hogy győzelemmel folytassuk a szereplésünket, hiszen szerdán újabb hazai meccs jön a DEAC ellen.

bemutatkozik”, hiszen a Zalakerámia ZTE KK először lép ebben a szezonban pályára úgy hazai pályán, hogy hét közben nem a sportcsarnokban gyakorol. Ehhez is alkalmazkodni kell majd, és a nézőknek is, ha esetleg a csarnok levegője a szokottnál hűvösebb lesz, hiszen – ahogy korábban is jeleztük – csak a mérkőzés napjára fűtik fel a létesítményt a kívánt szintre. Szóval még egy réteg öltözet a biztonság kedvéért nem árt majd.