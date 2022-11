Az oktatási intézményben rendezett „Foci Fieszta a vb jegyében” elnevezésű programsorozatban olyan vendégeket is köszönthettek a diákok, akik világbajnokságon és olimpián is jártak, de a jelen labdarúgói sem hiányoztak. A program első részében Péter Zoltán, a ZTE korábbi válogatott játékosa, az 1986-os mexikói vb-n szerepelt magyar csapat tagja, Preisinger Sándor, a Zete korábbi gólkirálya és az atlantai olimpián részt vett labdarúgója, valamint Molnár László korábbi FIFA játékvezető beszélgetett a tanulókkal. Mi másról, mint a futballról, hiszen ez adta a fő témát és persze a katari világbajnokság.

Csoportkép Fotós: Bálizs Zsuzsa

Diákok a ZTE játékosai között

Fotós: Bálizs Zsuzsa

Később a ZTE FC jelenlegi csapatából Bedi Bence és az NB I. góllövőlistáját vezető amerikai Eduvie Ikoba is csatlakozott hozzájuk. Természetesen valamennyi vendégnek lehetett kérdéseket feltenni, Eduvie Ikoba például sokat mesélt magáról, aki magyarul is elmondott néhány mondatot, hiszen valamennyire megtanult már nyelvünkön, ugyanis a második időszakát tölti már a ZTE együttesében. Valamennyi vendég és persze a diákok is jól érezték magukat.

Péter Zoltán és Molnár László a diákokkal

Fotós: Bálizs Zsuzsa

Ikobát próbálják szerelni

Fotós: Bálizs Zsuzsa

Távozóban pedig a szomszédos Landorhegyi általános iskola tanulói „szúrták ki” a ZTE FC két játékosát, úgyhogy a kerítésen keresztül nem maradhatott el velük sem a pacsizás.