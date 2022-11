A dolgok mögött tudjuk, a katari világbajnokság áll, emiatt borult fel idehaza is a bajnokság programja. Amikor a szombati, Kecskemét elleni őszi zárást (0-0) követően rákérdeztünk a csapat további programjára, a sajtótájékoztatón részt vevő Julian Jenner, a ZTE FC szakmai stábjában másodedzői posztot betöltő szakember előbb kissé el is mosolyodott.

- Ez ez különleges helyzet, hiszen gyakorlatilag a szezon kellős közepén van a világbajnokság - mondta az eltiltott Ricardo Moniz vezetőedző távollétében a csapat másodedzője, aki a találkozón is irányított. - Most mindenki hazautazik, de egyéni programot kapnak a játékosok, ebben kéthetes periódusban is. Reméljük, ugyanolyan állapotban térnek vissza, mint ahogy elmennek.

Vagyis tíz nap- két hét után mindenki újra edzésebe áll a ZTE FC-nél, de persze a szabadság alatt mindenki lazíthat, hiszen ezért si kapták meg ezt a két hetet a játékosok. Utána már csak a karácsonyi időszakban állnak le a játékosok, hiszen a bajnokság a mostani tervek szerint január 24-én, az elmaradt ZTE FC - FTC találkozóval folytatódik.

Visszatérve a szombati találkozóra a gól nélküli döntetlennel teljes egyetértés mellett a ZTE csapata lehet elégedetlenebb, hiszen közelebb állt a győzelemhez. Emiatt Julian Jenner is kifejezte csalódottságát, ám összességében nem volt ő sem az az őszt követően.

- Mi azt az utat választottuk, hogy fiatal tehetséges játékosoknak adunk teret, s nem tehetjük meg azt, mint mondjuk a Ferencváros, hogy kész játékosokat igazoljon - mondta el erről Julian Jenner. - Sok fiatal játékosunk van, akik folyamatosan fejlődnek. Szalay ma talán a legjobb formáját mutatta, de Németh is ugyanilyen típusú játékos. A magyarok, mi is tapasztaljuk, szenvedélyesen szeretik a futballt. Kellenek nekik hősök, akikre felnézhetnek, mint a válogatottra. Mi azt szeretnénk, hogy ezek a srácok, akik velünk készülnek is olyan játékosokká váljanak, akikre majd felnézhetnek. Ma az eredmény miatt persze csalódottak lehetünk, viszont ez olyan mérkőzés volt, melyen az elejétől az utolsó percig domináltunk és ez nagy szó, és pozitív, hogy ennyit fejlődött a csapat.

Nos, ha az őszt vesszük és a ZTE FC szereplését, megállapítható, hogy a mezőny első feléhez tartozónak érezheti magát már most is őszi teljesítményével. Az eltelt 16 forduló során mindössze két alkalommal fordult elő, hogy a 8. helyen állt, a többin zömében és jellemzően a 4-6. helyezések valamelyikén tanyázott. Gólkülönbsége a második legjobb (plusz hét) a mezőny tagjai közül, Eduvie Ikoba személyében pedig a góllövőlistát (a paksi Varga Barnabással közösen) vezető játékosuk van.

Mindezekre alapozva lehet folytatni a munkát!