A Zalakerámia ZTE KK –mint ismert – győzelemmel folytatta a bajnoki szünetet követően, hiszen szombaton Nyíregyházán nyert, méghozzá – eltekintve a második negyedbeli megingástól – simán. Ugyanakkor a DEAC nem lépett pályára, hiszen a 7. fordulóban kiírt DEAC–Oroszlány mérkőzést az előző hét végén már lejátszották. Nos, akkor hazai pályán kapott ki egy ponttal a debreceni alakulat, és a DEAC számára ez a bajnokság amúgy sem indult jól, hiszen eddig mindössze két győzelmet ünnepelhettek, és ötször kikaptak. A két sikert a Nyíregyháza és idegenben a Paks ellen érte el a hajdúsági csapat, amely most pihentebben érkezhet Zalaegerszegre.

Persze, nem biztos, hogy ez számít majd, de az biztos, hogy nem ígérkezik könnyű mérkőzésnek a szerdai az egerszegiek szempontjából. A DEAC ugyanis annál jobb csapat, mint amit a jelenlegi pozíciója mutat, és most valóban volt tíz napja csak erre a mérkőzésre készülni. Megvannak azok a magyar és külföldi játékosai, akik eldönthetnek mérkőzéseket, kérdés az is, hogy a lesznek-e hiányzóik, hiszen korábban akadtak sérültek csapatukban.

Sebastjan Krasovec, a ZTE KK vezetőedzője nem számíthat minden játékosára a szerdai találkozón. Németh Ákos ujja még szombaton sérült meg a nyíregyházi találkozó utolsó perceiben, de úgy nézett ki, hogy a DEAC ellen játszhat, azonban a sérült testrész nem javult, így most elvileg legalább egyhetes kihagyás vár a kék-fehérek játékosára. A ZTE KK számára az eddigi 5/2-es győzelmi mutató mindenképpen kell, hogy egészséges önbizalmat adjon. Nem becsülhetik le az ellenfelet, de ez nem is jellemző, viszont a legfontosabb, hogy ne legyenek hullámvölgyek a játékban. Fontos meccs lesz abból a szempontból is a szerdai, hogy utána olyan sorozatot kezdenek az egerszegiek, amely nem lesz éppenséggel sétagalopp: három idegenbeli meccs következik a Szolnok, a Falco KC és a Paks otthonában. Szerdán tehát mindenképpen a győzelem a célja a ZTE KK-nak, és bízik benne, hogy szurkolói ismét segítségére lesznek.

A 7. forduló szerdai találkozói: Zalakerámia ZTE KK – DEAC 18.00, Nyíregyháza–Szeged 18.00, Kaposvár – Alba Fehérvár 18.00, Oroszlány–Szolnok 18.00.