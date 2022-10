Soproni Darazsak–ZTE NKK 68-69 (18-24, 24-13, 12-17, 14-15)

Sopron, 50 néző. Jv.: Kiss M., Kovács M.

ZTE NKK: Ács A. 8, Óházy 6, Kovács G. 16/6, Horváth Fanni 13, Jurkó 12/3. Csere: Horváth Fruzsina 12, Balogh V., Jagodics 2. Edző: Czukor Bence.

A bajnoki nyitányon a ZTE NKK az első félidő jó részében még vezetett, de a szünetre a soproniak fordultak 42-37-es vezetéssel. A folytatásban nagyon szorosan alakult a találkozó, gyakorlatilag 1-2 pontos különbséggel. A végletekig kiélezett találkozó végén Horváth Fruzsina közeli dobása döntött, amivel győzött csapata, a ZTE NKK is.

A bajnokságot tehát sikerrel kezdte Czukor Bence együttese. A bajnokság teljesen átszerveződött – emiatt kezdődött az eredetileg tervezettnél később a bajnokság –, hiszen a másod­osztályú mezőnyt három csoportra osztották, nyugati, keleti és a déli elosztással. A ZTE NKK a Fehér csoportban szerepel, ami nyugatot takarja, a lebonyolítás pedig a következő: a három csoport oda-visszavágós szakasza után az első két-két helyezett bejut a rájátszásba. A hat csapat újabb kört játszik egymással, és így dől el a végső sorrend. Akik nem jutnak ide be, azok számára az alapszakasz végén véget ér a bajnokság.

– Alapvetően a költséghatékonyság miatt lett átszervezve a bajnokság, hogy a csapatok utazási költségeit ezzel is enyhítsék – mondta el érdeklődésünkre Czukor Bence, akit persze arról is kérdeztünk, milyen célokat fogalmaztak meg a bajnoksággal kapcsolatban. – Szakmailag nem túl szerencsés a lebonyolítás, hiszen aki nem végez az első két helyen, annak már márciusban zárul a szezon. Csapatunknál a cél az, hogy a játékosok fejlődjenek, a csoportban két-három együttes papíron erősebb nálunk. Viszont a nyitómeccs azt mutatta, hogy a papírforma borulhat. A felkészülés során a Soprontól húsz ponttal kikaptunk, most viszont nyerni tudtunk, ami nagyon értékes siker, mindjárt így az elején. A lányok nagyot küzdöttek, megérdemelték a sikert.

Ami a ZTE NKK keretét illeti, távozott Pap Regina, Soós Dorina, Sánta Petra, Frindt Nikolett, míg érkezett Balogh Viktória Sopronból és Jurkó Noémi a Kanizsai Vadmacskáktól. Három U16-os korosztályú játékos került a felnőttek keretébe. Czukor Bence azt emelte ki, annak örül, hogy a csapat magját sikerült erre a szezonra is együtt tartani.