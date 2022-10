Vasas FC - ZTE FC 1-1 (1-0)

Fáy utca, Új Illovszky Rudolf Stadion, 1770 néző. Jv.: Andó-Szabó (Márkus, Berényi).

Vasas: Jova - Hinora, Szivacski, Otigba, Baráth, Silye - Pátkai (Hidi, 61.), Berecz, Vida (Ihrig-Farkas, 76.) - Holender, Novothny (Radó, 76.). Vezetőedző: Kondás Elemér.

ZTE FC: Demjén - Lesjak, Kálnoki-Kis, Mocsi, Csóka D. (Bedi, 88.) - Sankovic, Kovács B. (Szendrei, 61.) - Diego (Szalai, 76.), Németh D. (Meshack, 46.), Gergényi - Manzinga (Ikoba, 46.). Vezetőedző: Ricardo Moniz.

Gólszerzők: Holender (45.), illetve Lesjak (54.)

Sárga lap: Géresi (36.), Holender (64.), illetve Sankovic (31.), Diego (32.), Lesjak (33.).

A Vasas úgy várhatta ezt a találkozót, hogy feljutása után még nem nyert mérkőzést ebben a szezonban, pontjait (5) döntetlenekkel gyűjtötte szombatig. A ZTE FC ennél azért jobban állt, hiszen Ricardo Moniz együttese 10 ponttal a birtokában rugaszkodhatott neki az elkövetkező időszaknak. A katari világbajnokság miatt november 12-én zárul az ősz a hazai élvonalban, addig nyolc mérkőzés vár a mezőny tagjaira.

Nos, a ZTE FC ezt az időszakot Angyalföldön kezdte, és a zalaiak összeállítása azért tartogatott újdonságokat. Manzinga és Diego a kezdőben kapott helyet, ahogy Kovács Barnabás és a fiatal Csóka Dániel, az addig kihagyhatatlan Bedi Bence csak kispados volt. A játékmester Tajti Mátyás nem szerepelt a keretben, amivel kapcsolatban Ricardo Moniz vezetőedző közvetlenül a kezdés előtt elmondta, hogy a vádlija sérült meg. A másik oldalon is volt hiányzó. Patrick Ilyinbor az U21-es válogatottban két mérkőzésen is pályára lépett, ám a bajnokin edzője most pihentette...

Akár zalai találattal is kezdődhetett volna a mérkőzés, ugyanis Manzinga a 3. percben szépen lépett ki a bal oldalon, de jó helyzetből mellétekert. Két perc múlva a Vasas a kapuba talált, de Hinora lesen állt a labda átvételekor. Nem telt el tíz perc és két helyzet máris adódott, a 12. percben pedig Szivacski nagy helyzetből lőtt fölé. Erre mondják: nehezebb volt kihagyni, mint belőni a labdát. A ZTE védelmét ismét átjátszották, de eleve a zalaiak letámadtak, így akadhattak lyukak a felállásukban. Túlzottan nem volt érdekfeszítő a mérkőzés, inkább a mezőnyben zajlott a játék helyzetek nélkül. Felejthető volt az első félidő, a látottaknál egészen bizonyosan tud jobban is játszani mindkét csapat. Mégsem lett gól nélküli az első 45 perc: a szünet előtt Holender bal oldali lövése pattant meg Kálnoki-Kis lábán, ami éppen elég volt ahhoz, hogy Demjén már nem tudjon közbeavatkozni és a labda a bal alsó sarokban kötött ki, 1-0.

Kettős cserével frissítette csapatát a zalai szakvezető a szünetben és más fordulatra kapcsolt a a ZTE. Beszorította a Vasast a zalai csapat, az 54. percben pedig egy bal oldali szöglet után az előre húzódó Lesjakhoz került a labda, aki 6 méterről ballal a felső sarokba lőtt, 1-1. Gyakorlatilag egy perc múlva újra vezethetett volna a Vasas, ugyanis Hinora léphetett ki középen, Demjént is megkerülte, de kissé jobbról nem tudott az üres kapuba továbbítani. Óriási helyzet volt. Közben Pátkai sérült meg, kényszerűségből cserélni kellett, zalai oldalon pedig a nyáron igazolt Szendrei Norbert először kapott lehetőséget a játékra az egerszegieknél. Érezhetően felpörgött a találkozó, jóval mozgalmasabbá vált, mint volt az első félidő. Mindkét csapat győzelemre játszott, de ez teljese érthető volt. Így érkezett el a hajrá, teljesen nyílt volt ez a meccs, valamivel több Vasas-próbálkozást láthattunk, de maradt a döntetlen, ami megfelelt a játék képének.

Viszont egyik csapat sem nyert, amit a ZTE FC és a Vasas is sajnálhat.