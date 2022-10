Az irányító Tajti Mátyás továbbra is sérült, de nélküle is egyértelmű volt a ZTE szándéka: az elejétől beszorítani a Paksot. A vendégek gyakorlatilag nem tudtak átjönni a felezővonalon, a 6. percben pedig egy szinte megtervezett akció végén szerzett vezetést a házigazda. Mim és Gergényi váltott a jobb oldalon, utóbbi az alapvonaltól tekert a kapu elé, Ikoba pedig kissé balról, 5 méterről fejelt a hálóba, 1-0. Minden tekintetben a ZTE akarata érvényesült, az egerszegiek igyekeztek szélesen játszani, hogy ezzel is széthúzzák az ellenfelet. A Paks nem tudott érvényesülni, aztán a 18. percben jött az újabb hazai találat. Gergényi játszotta meg Manzingát a bal oldalon, aki lefutott az alapvonalig, középre adása után pedig Mim Gergely középről, 6 méterről lőtte a labdát félmagasan a kapuba, 2-0. Mim első élvonalbeli gólját szerezte. Csak lassan kezdett éledezni a Paks, a 32. percben egy gyors kontra végén Hahn lőtt fölé jó helyzetből.

A ZTE korábbi lendülete alábbhagyott, ezt mindenképpen meg kell jegyezni, és néhány kemény belépő miatt kissé paprikás lett a hangulat. A második 45 perc hármas paksi cserét hozott és egy gyors zalai gólt (Manzinga talált be a 46. percben), ám a VAR érvénytelenítette a találatot, hiszen a helyzetet megelőző szabadrúgásnál mozgott a labda. A Paks már veszélyesebben futballozott, mint előtte, azonban az egerszegiek továbbra is kézben tartották az irányítást. Sajbán egy alkalommal a felső lécet találta el, ekkor már Ricardo Moniz is cserélt. A találkozó előtt köszöntött – Fehérváron játszotta 100. NB I.-es meccsét a ZTE színeiben – Bedi Bence érkezett a pályára. A 84. percben nagy paksi lehetőség maradt ki, amikor Varga B. teljesen tisztán fejelhetett középről, ám Demjén hatalmas bravúrral szögletre tolta a léc alá tartó labdát. Egy percre rá jött a harmadik egerszegi gól. Gergényi kapott labdát, lépett néhányat előre, végül kissé balról, 17 méterről jobbal laposan kilőtte bal alsó sarkot, 3-0. Ezzel a találkozó végére is pontot tett, a ZTE FC teljesen megérdemelten győzött egy nagyon fontos találkozón. Eduvie Ikoba pedig utolérte a paksi Varga Barnabást a góllövőlista élén, mindketten hétszer voltak eddig eredményesek.

Ricardo Moniz: – Először is el kell mondanom, hogy rendkívül boldog vagyok, köszönhetően a szurkolóknak, a stábnak és a csapat tagjainak. Nagyon jó első húsz percet produkáltunk, meglett az előny is, úgy játszottunk, mint egy favorit csapat. Mim, Manzinga, Gergényi és Ikoba villanásai döntőnek bizonyultak. Később kissé visszaesett a kreativitásunk, de láthattuk, hogy a Paks is jó csapat. Ahogy hallottam, mintha átok ült volna a Paks ellen az utóbbi időben, de ma megtörtük ezt, kiűztük ezt a szellemet a stadionból.

Waltner Róbert: – Rosszul kezdtük a mérkőzést, a ZTE kettővel vezetett megérdemelten. Sajnálom a szurkolóinkat, hiszen ők megtettek mindent, de mi nem. Azt ugyanis több mérkőzésen is bizonyítottuk már, hogy hozzáállásban ennél többet tudunk. A második félidőben már jobban játszottunk, de az összkép alapján az egerszegiek megérdemelten nyertek.