A közelmúltban a Kanizsa Arénában 34 ország mintegy nyolcszáz versenyzőjének részvételével megrendezett eseményen a magyar csapat tagjai 22 arany-, 40 ezüst- és 21 bronzérmet gyűjtöttek. A rendezvény hazai főszervezője, Horváth Ferenc szerint meglepetés a britek első helye, de a magyar csapat szintén várakozáson felül teljesített, amiben a zalai versenyzők teljesítménye is meghatározó szerepet játszott, hiszen többen is dobogón végeztek közülük, s az ő eredményeik közlésével még adósak vagyunk. A Fightingsport Hungary Kick és Thai Box SE zalaegerszegi versenyzői közül Tasnádi Ibolya a veterán kategória K1 light szabályrendszerében az első helyen végzett, míg a Point Fight szabályrendszerben második lett. Ugyancsak ezüstérmet szerzett Simon Mátyás (Point Fight) kadett kategóriájában, illetve Németh Viktória (Martial box light) felnőtt kategóriájában. Sánta Laura a Kick Light szabályrendszer junior kategóriájában harmadik lett. A Fightingsport Hungary Kick és Thai Box SE lenti versenyzői közül Pintér József három alkalommal is a dobogó legmagasabb fokára állhatott. Aranyérmet vehetett át a veterán kategória Ring Countinous, Light contact, illetve veterán kora ellenére a Kick light kategóriában a 40 év alattiak versenyében is. Mindezen felül a veterán kategóriában, a K1 light szabályrendszerben egy harmadik helyezést is magáénak tudhat, ezzel ő volt a világbajnokság legeredményesebb zalai versenyzője. Csapattársai közül a gyermek kategóriában induló Nagy Gergely (Light contact, Kick light, Martial box light) három második, míg a K1 lightban harmadik helyet szerzett. A Fightingsport Hungary Kick és Thai Box SE szentgotthárdi versenyzői közül a zalai kötődésű Horváth Noel a Martial box light szabályrendszer kadett kategóriájában arany-, míg Horváth Brendon ezüstérmes lett. Horváth Bálint az Oriental box full szabályrendszer junior kategóriájában a második, a Martial box light szabályrendszer junior kategóriájában a harmadik helyet szerezte meg. A Zalai Taekwondo Egyesület Becsvölgye versenyzői közül Horváth Marcell a Koreai formagyakorlat gyermek kategóriájában első, a Hard style formagyakorlat gyermek kategóriájában második lett. Horváth Cintia a koreai formagyakorlat junior kategóriájában ugyancsak aranyérmes lett. Pass Réka a koreai formagyakorlat gyermek kategóriában a harmadik, Pass Hanna ugyanitt a negyedik helyen zárta a versenyt. A mozgáskorlátozottak japán formagyakorlatán Molnár Csaba, a nagykanizsai Ippon Shotokan Klub versenyzője a második helyet szerezte meg.