A Bognár Szabolcs edző vezette dobók diszkoszvetésben az ifjúságiak között aranyérmet szereztek, majd ugyanők súlylökésben a dobogó második fokára állhattak fel. A Röszler Dóra köré szerveződött lány 100 méteres gátfutó csapat szintén elcsípte a dobogó második fokát, míg a 400 méteren rajthoz állt trió harmadik lett. A serdülő fiúk szintén gátfutó számokban szereztek két bronzérmet. A versenyben az egyes csapattagok eredményei alapján átlagot számítottak, és ez határozta meg a végső sorrendet.

A gátfutó lányok

Forrás: ZAC

Eredmények. Ifjúságiak, diszkoszvetés: 1. Zalaszám-ZAC (Kozma Ádám 42,25 méter, Horváth Kevin 43,69, Ravadics Benjamin 31,40, Mózer Benedek 48,38) 44,77. Súlylökés: 3. ZAC (Kozma Ádám 12,32, Horváth Kevin 12,55, Ravadics Benjamin 9,59, Mózer Benedek 12,26) 12,37. 100 m gátfutás: 2. Zalaszám-ZAC (Röszler Dóra 15,05, Schein Kata 15,45, Gyenese Zsófia 16,76 , Magyar Dorka 16,56) 15,68. 400 m gát: 3. Zalaszám-ZAC (Schein Kata 1:11,05, Gyenese Zsófia 1:09,32, Magyar Dorka 1:18,31) 1:12,89. Kalapácsvetés: 4. Zalaszám-ZAC (Kozma Ádám 36,64, Horváth Kevin 23,03, Ravadics Benjamin 20,01, Mózer Benedek 38,02) 32,56. Ötösugrás: 5. Zalaszám-ZAC (Gyenese Zsófia 13,73 , Magyar Dorka 14,41, Kósi Boglárka Dóra 14,17) 14,10.

Serdülők, 100 m gát: 3. Zalaszám-ZAC (Hercsel Zsombor 15,04, Lákovics Márk 14,54, Both Bálint 15,83, Andrasek Vilmos 15,98) 15,34. 300 m gát: 3. Zalaszám-ZAC (Hercsel Zsombor 43,76, Lákovics Márk 46,54, Both Bálint 42,97, Andrasek Vilmos 44,79, Preisinger Mátyás 47,38) 44,51. Magasugrás: 6. Zalaszám-ZAC (Lákovics Márk 160 centiméter, Both Bálint 160, Andrasek Vilmos 150, Nyári Attila 140, Bella Mátyás 135) 152.

Edzők: Bognár Szabolcs, Kámán Ferenc, Csiszár Attila, Góczánné Tóth Zsuzsa, Szabó Gábor, Góczán István.