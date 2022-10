Az ünnepélyes átadáson Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere felidézte, hogy 2014-ben azt vállalta a városvezetés, hogy tíz év alatt az összes iskolát felújítja. A Liszt-iskolában ez már megtörtént, ám a tornaterem még hátravolt, és összefogva a ZTE RK-val most ez is megvalósulhatott. Mint fogalmazott, az iskola múltjához méltó körülmények teremtődtek a sportolni vágyók számára, és megköszönte mindenkinek, aki ebben részt vett.



Vigh László országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy egy gyönyörű szép teremben lehetünk, hiszen valóban megújult sok minden. A beruházás során a lelátókat, a belső nyílászárókat újították fel, de a legszembetűnőbb változás, hogy a régi, elkorhadt parkettát egy új sportpadlórendszer váltotta. Ezenkívül a szertár is megújult.