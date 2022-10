A két csapat – noha két tradicionális hazai klubról van szó – az élvonalban jó régen, tíz éve találkozott utoljára. Abban az esztendőben, 2012-ben a ZTE FC búcsúzott az NB I.-től, aztán egy évre rá a Vasas is kiesett. Az angyalföldiek közben „lifteztek” az NB I. és az NB II. között, a ZTE FC 2019-ben visszajutott az élvonalba, a Vasas egészen idén tavaszig az NB II.-ben szerepelt.

A másodosztályban hatszor találkozott a két csapat, az élvonalban ennél jóval többször, 71 alkalommal csaphattak össze. 33 Vasas-győzelem mellett 21 ZTE-sikerről szólnak a krónikák, és 17-szer döntetlennel zártak a felek. Eljön tehát az újbóli találkozás ideje, de immár a meg­újult angyalföldi Új Illovszky Rudolf Stadionban, ahol még soha nem rendeztek Vasas–ZTE-találkozót. A kék-fehérek viszont már pályára léptek ott, méghozzá az Újpest ellen, amikor a lila-fehérek albérletbe kényszerültek. Nos, akkor ponttal távozott az egerszegi csapat (0-0).

Ám ennyit a múltról. Nézzük a jelent, amelyben a ZTE FC a hatodik pillanatnyilag 10 ponttal, a Vasas pedig a sereghajtó 5 ponttal úgy, hogy még nem nyert mérkőzést. Időközben edzőt váltott az angyalföldi együttes, Kuttor Attila távozása után Kondás Elemér ül a kispadon. A ZTE FC-nél ebből a szempontból teljes a nyugalom, Ricardo Moniz nyugodtan építkezhet. A folytatás előtt őt kérdeztük.

– Háromhetes szünet után folytatódik a bajnokság. Miként használták ki ezt az időszakot?

– Hosszú idő után kaptak újra szabad hétvégét a játékosok, fontos volt, hogy mentálisan is feltöltődjenek a folytatásra – válaszolta a zalaiak holland szakvezetője. – Remek labdarúgóink vannak, akik keményen dolgoztak az elmúlt napokban. Bízom benne, hogy ez a hétvégi mérkőzésen is megmutatkozik.

– Volt-e bármi hátráltató tényező, amely esetleg nehezítette a folytatásra való felkészülést?

– Most először mondhatom, hogy mindenki készen áll a mérkőzésre, hiszen Diego és Manzinga is százszázalékos állapotban van. Kellemes problémáim vannak, ugyanis minden pozícióba két játékos vár bevetésre.

– A Vasas következik. Újoncról van szó, de rutinos játékosokból álló csapat. Milyen elvárásai vannak a szombati találkozón?

– Nagyon fontos, hogy végig magasan presszionáljunk a Vasas elleni mérkőzésen, és ki kell használni a lehetőségeinket. Jó támadóik vannak, Holender vagy éppenséggel Novothny veszélyes játékosok, akik el tudnak dönteni egy-egy találkozót. Nem szabad visszaállnunk, mert akkor még sebezhetők vagyunk, ahogy piros lapot sem szabad kapnunk. Ha azok a kiállítások nem lettek volna, most akár a dobogón is lehetnénk. Összességében azt gondolom, hogy nagyszerű csapatunk van, fontos mérkőzések várnak ránk az év hátralévő részében.

Ami tény, hiszen a bajnokság őszi része november 12-én zárul a katari világbajnokság miatt. Addig a mostani fordulóval együtt nyolc játéknap vár a mezőnyre nem egészen másfél hónap alatt.



Egerszegi válogatottak



A bajnoki szünetben a vá­lo­gatott­mérkőzéseké volt a főszerep mind felnőtt-, mind utánpótlás­szinten. A ZTE FC több játékosa is meghívást kapott a nemzeti csapatba. Mocsi Attila a magyar A válogatottal készült, de nem lépett pályára a két Nemzetek Ligája-találkozón. A magyar U21-es csapatban kapott lehetőséget Kovács Barnabás és Németh Dániel, Gergely Botond pedig a román U20-as válogatott tagjaként szerepelt.