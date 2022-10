A többi csapat már túl van a bemutatkozáson, hiszen a sorozat hat összecsapással a hétvégén elkezdődött, az egerszegiek első találkozóját azonban pár nappal elhalasztották. A mezőnyről elmondható, hogy a légiósok nagyrészt ismét kicserélődtek, de a magyar kosarasok tekintetében is jelentős volt a mozgás a csapatok között. Ami a szakmai vonalat illeti, úgy tűnik, ahol csak lehetett, a klubok igyekeztek megtartani ennek vezetőjét. A hazai élvonalat jelentő tizennégy együttesből kilencnél maradt a korábbi vezetőedző: Milos Konakov (Falco), Gasper Potocnik (Szolnok), Simándi Árpád (Szeged), Antonisz Kosztantinidesz (Körmend), Matthias Zollner (Alba Fehérvár), Kosztasz Flevarakisz (Sopron), Forray Gábor (Kecskemét), Pető Ákos (Nyíregyháza, Baksa Szabolcs (Bp. Honvéd). Ezeknél az együtteseknél a játékoskeret magyar magja tekintetében is kisebb volt a mozgás, mint azoknál, ahol a szakmai munka irányításában változás történt.

Mint jeleztük, a nyitány megtörtént: a bajnok Falco legyőzte az újonc Honvédot, nyert az Oroszlány a Körmend ellen, míg a Szolnok a Kaposvárt, a Sopron a DEAC-ot, a Paks az Alba Fehérvárt, a Kecskemét pedig a Nyíregyházát verte meg. Holnap este pedig az is kiderül, hogy a Zalakerámia-ZTE KK és a Naturtex-SZTE-Szedeák csapatai közül melyik rajtol jobban.

A ZTE KK egyike azoknak a csapatoknak, ahol jelentős volt a mozgás. Négy magyarországi szezon után a szlovén Sebastjan Krasovec vezetőedző Oroszlányból Zalaegerszegre tette át székhelyét, de a klub vezetésében is váltás történt. Török Róbert lett az ügyvezető, Bencze Tamás pedig a szakmai igazgató és a kék-fehéreknél egyértelműen az a cél fogalmazódott meg, hogy az elmúlt évek botladozásai után eredményesebb csapatot akarnak kialakítani és építeni.

Az együttesnél a négy fiatal kosaras mellett a legutóbbi keretből csak Németh Ákos maradt hírmondónak, a teljes légiós kontingenst lecserélték. A felkészülési mérkőzéseken jó meccseket játszottak Sebastjan Krasovec tanítványai és a nemrég rendezett Göcsej Kupán a Sopront és a Szolnokot legyőzve tornagyőztes lett az együttes. Mégis, kissé visszafogottabb most a hangulat, nincsenek hangzatos nyilatkozatok, hiszen maguk a főszereplők is szeretnék előbb a pályán, tétmeccsen lemérni azt, hogy csapatuk ereje nagyjából mire elég a mezőnyben.

A szerdai ellenfél, a Szeged a legutóbbi szezonban bejutott a rájátszásba, aztán a negyeddöntőben a későbbi bajnok Falco búcsúztatta. A Tisza-partiak­nál is maradt a szakvezető, Simándi Árpád személyében, és a magyar mag is alig változott a keretükben. Bognár Kristóf továbbra is alapember, meghatározó játékos az együttesben. A szegediek legnagyobb vesztesége talán Tayler Persons, hiszen az amerikai irányító kimagaslóan teljesített az előző évben. A klub azonban szerződtetett egy majdnem névrokont, Wesley Person személyében, aki Angliából igazolt Magyarországra. Az amerikai hátvéd 2020 tavaszán egy rövid ideig a Körmendben is szerepelt már, az idei felkészülési mérkőzéseken pedig nagyon jó mutatókat ért el.

Ha Szeged, akkor ki kell emelni Keller Ivánt, a ZTE KK új szerzeményét, hiszen a hátvéd két szezont követően igazolt el a Tisza-partiaktól, a holnapi mérkőzés pedig biztosan különleges lesz a számára. A játékos a felkészülés során bizonyította, hogy meghatározó tagja lehet a ZTE KK-nak, melyben neki is komoly szerepet szánnak.