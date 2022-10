– A sport már gyermekkoromtól az életem fontos része – említette Magdolna, aki a Thúry-technikum igazgatóhelyetteseként dolgozik. – Az óvodában úsztam, aztán teniszeztem, kipróbáltam a kosárlabdázást, a bútorgyári egyesület megszűnéséig pingpongoztam, később a középiskolában tornásztam. Aztán az érettségi után hirtelen mozgás nélkül találtam magam. Találkoztam egy régi ismerősömmel, Szécsényiné Kápolnás Edinával, aki ekkor már softball edzéseket látogatott, sőt játszott is. Kedvet kaptam, elmentem az egykori Thúry-pályára, tetszett a játék, jól ment. Elmondhatom, már 27. éve a sportág szerelmese vagyok. Közel húsz éven keresztül a magyar válogatott oszlopos tagjaként szerepelhettem, sőt 2012-ben az év játékosának is megválasztottak. Mégis a legnagyobb sikeremnek azt tartom, hogy a Röntgen Kanizsa Ants csapata ma is létezik, és a lányok összetartó társaságot kovácsolnak belőle évről évre. Ugyancsak óriási dolog, hogy a softball magyar bajnokság 1995-ös indulása óta a nagykanizsaiak soha nem hiányoztak a ligából.

Hozzátette: az évek során öt bajnoki címet gyűjtöttek. Nehezebb dolguk van a fővárosi csapatoknál, hiszen mire beérne az állományuk, addigra a lányok "kirepülnek", és egy teljesen új gárdával kell elkezdeniük szinte minden szezont.

– A csapattal rendszerint a fővárosba vonatoztunk a meccsekre, olyankor mindig zrikáltuk egymást, vagy az újonc játékosokat – mesélte. – Előfordult, hogy bár a Déli pályaudvarig mentünk, de összekacsintottunk a régebbi tagokkal, és már a kelenföldi leszállónál elkezdtünk pakolni, mintha készülnénk leszállni. A lelkes fiatalok komolyan vették az ugratást, szinte már a peronról rántottuk vissza őket. Velem előfordult olyan is, hogy amikor a fővárosba jártam egyetemre, az egyik ottani együttes tréningjeit látogattam. Amikor az egyik évben a kanizsaiakkal megvertük őket, az edző közölte: ne készüljek velük többé. Ráadásul a következő bajnoki évben folytattuk a jó szériánkat, a trénerük ettől úgy bepipult, hogy ripityára tört egy széket.

A Röntgen Kanizsa Ants jelenleg az Olajbányász pályán edz, főleg középiskolásokból építik a tavaszi idénykezdetre a gárdájukat. S persze a jövő softball játékosai előtt is nyitottak, várnak minden újoncot, aki csatlakozna egy vidám és összetartó közösséghez.

Gyimes Magdolna a stafétát Országné Hüveli Mária úszóedzőnek adta át.