Az IPSC kötelékén belül rendezett világbajnokságokon már tizenhat alkalommal vehetett részt Gerencsér Miklós, aki nemcsak bíróként, de aktív lövészként is volt már a magyar csapat tagja. Most a tizenhetedik világbajnokságára készül és örül a lehetőségnek, valamint készül is, hiszen három hetet ölel fel a vb ideje, ugyanis számos kategóriában rendeznek versenyeket.

– Nagy megtiszteltetésnek tartom a meghívást – szögezte le Gerencsér Miklós. – Eljutottam arra a szintre, hogy bíráskodjak, s most is lenne lehetőségem arra, hogy lőjek, azonban a fegyverkivitel jelen helyzetben problémás lenne, így most csak a sportbírói feladatokra összpontosítok. Meglehetősen nagy létszámú induló várható, a három hét alatt nagyjából másfél ezer lövész érkezik a thaiföldi vb-re. Természetesen nem leszek egyedül, hiszen a magyar küldöttség is népes csapattal vesz részt az eseményen.