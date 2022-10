ZTE FC–Budapest Honvéd 0-2 (0-1)

Zalaegerszeg, 2216 néző. Jv.: Bognár (Szalai, Szécsényi).

ZTE FC: Demjén - Lesjak, Mocsi, Kálnoki-Kis (Klausz, 79.), Csóka (Bedi, 46.)- Gergényi, Sankovic, Szendrei (Májer, 76.), Mim (Szalay, 46.) - Ikoba, Manzinga (Meshack, 63.). Vezetőedző: Ricardo Moniz.

Bp. Honvéd: Tujvel - Doka, Szabó A., Klemenz, Capan, Tamás K. - Jonsson (Kocsis, 90.), Mirovic, Zsótér (Cirkovic, 90.) - Samperio (Kerezsi, 71.), Lukic. Vezetőedző: Thomas Courts.

Gólszerzők: Samperio (44., 52.).

Sárga lap: Sankovic (17.), Mocsi (84.), illetve Zsótér (28.).

Kiállítva: Ricardo Moniz (56.).

A ZTE FC az ötödik, a Honvéd a tizedik pozícióból várta a játéknapot és a kispestieknél érthetően feszültebb volt a helyzet. A vezetőedző Thomas Courts lehetséges utódját a sajtóban már megszellőztették. Nem lehetett könnyű így készülni, de a profi léthez ez is hozzátartozik... Szerdán mindkét csapat sikeresen jutott túl a Magyra Kupa újabb fordulóján, a ZTE FC Kazincbarcikán nyert, míg a Honvéd a Haladás otthonában, de a fővárosiak útja nem haza, hanem Hévízre vezetett. A szombati találkozóig a fürdővárosban készültek, s onnan érkeztek meg a ZTE Arénába.

Ami, a ZTE számára a hazai pályát jelenti és így is kezdett Ricardo Moniz együttese. Többet támadtak a hazaiak, helyzeteik voltak, de a legnagyobb mégis a 11. percben adódott, mégpedig a Honvéd előtt, a mikor Tamás Krisztián alig lőtt a hosszú felső mellé. Méghozzá egy szélen vezetett támadás után, amit igyekeztek kihasználni a kispestiek, de nem nagyon tudtak az egerszegi védelem mögé kerülni. Leginkább mezőnyjáték zajlott a pályán, a ZTE játéka is visszaesett, legalábbis nem jöttek úgy a támadások, mint mondjuk az első tíz percben. Ami annyit tett, hogy a kék-fehérek noha támadtak, de nem tudták váratlan helyzet elé állítani a fővárosiak hátsó alakzatát. Az adig látottak alapján úgy tűnt, nem esik már gól, de mégis. A 44. percben Lukic egy szép mozdulattal játszotta meg Samperiót, aki középen kilépett és jobbal 10 méterről laposan a ZTE kapujába gurított. A VAR azonnal jelzett, hiszen erősen lesgyanús volt a helyzet, végül az a döntés született, hogy egy zalai láb "belógott", így a gól érvényes, 0-1.

A szünetben a ZTE csapatába Bedi Bence érkezett Csóka Dániel helyére, Szalay Szabolcs pedig Mim Gergelyt váltotta. Hogy lesz-e ettől változás, a későbbiek adtak erre választ, mindenesetre érdekesen folytatódott a mérkőzés. A ZTE támadott, de az 52. percben egy kapuskirúgás után Samperio és Jonsson összjátéka után Samperio forgatta be Mocsit és kissé jobbról, 7 méterről úgy lőtt a rövid sarokba, hogy a labda a kapufa tövéről pattant a hálóba, 0-2. A spanyol már a második góljánál járt, a találkozó pedig egy közjátékkal folytatódott. Az 55. percben a kispesti tábor előtt Manzinga és Szabó szólalkozott össze, volt egy kis lökdösődés, mindketten megkapták a sárgátjukat. Aztán Bognár Tamás játékvezető a zalai kispad felé vette az irányt, és felmutatta a piros lapost Ricardo Moniznak, a ZTE vezetőedzőjének, aki bement a pályára. A kiváltó ok pedig az volt, hogy a kispesti tábor huhogott, Ricardo Moniz pedig jelezte csapatának, hogy jöjjenek le a pályáról. Megszakadt a találkozó, egy alkalommal úgy nézett ki, hogy a ZTE játékosai a bemennek az öltözőbe, de végül a folytatás mellett döntöttek, de már a kiállított Moniz nélkül. Hogy a közjáték kit zavart meg jobban, ezt ekkor senki sem tudhatta. Az viszont garantált volt, hogy paprikásabb lesz a hangulat. Az egerszegiek teljesen kitámadtak a szépítés reményében, ami jó alkalmat nyújtott a Honvédnak a visszatámadásra, és valljuk meg, már sokkal kedvezőbb helyzetben volt a fővárosi együttes. A zalai kispadon Julian Jenner másodedző irányított már, jöttek a cserék, Kálnoki-Kis Dávid helyett egy csatár, Klausz Milán érkezett a pályára, hiszen itt már kockáztatni kellett. A Honvéd csapata már az idővel is játszott, nem siettetett semmit, de miért is tette volna, hiszen nyerésre állt.

A játékvezető tízperces hosszabbítást jelezett, hiszen indokolt volt, a ZTE FC mindent megtett a gólért, de semmi nem jött össze neki ezen a napon, így pedig esélye sem volt, akárcsak a pontszerzésre sem. Az egerszegiek nem a közjáték miatt veszítettek, hanem azért, mert kétgólos hátrányba kerültek, a Honvéd pedig annál egységesebb volt szombaton, hogy ezt a mérkőzést kiengedje a kezéből.