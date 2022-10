A ZTE FC–Paks találkozók régebben nem számítottak a legnagyobb figyelmet érdemlő mérkőzések közé, azonban az elmúlt pár évben felértékelődött ezeknek az összecsapásoknak a presztízse és jelentősége. A két együttes eddig 21 bajnoki találkozót vívott egymással és abszolút egyforma a mérlegük: hét-hét ZTE FC és Paks győzelem mellett hétszer ikszeltek egymással. Csakhogy… Az elmúlt három szezon során, amióta a ZTE FC visszakerült az élvonalba, a zalaiaknak nem nagyon megy a paksiak ellen. A 2019 óta lejátszott 9 találkozójuk során 5 paksi győzelem mellett a zalaiak mindössze egyszer nyertek, háromszor pedig döntetlennel zártak. Ha ehhez hozzávesszük, hogy az elmúlt idény mindhárom mérkőzését a Paks nyerte, egyértelműen lenne miért törleszteni. A bajnokság 11. fordulója következik, vagyis zárul az NB I. első köre. A ZTE FC két idegenben elért döntetlent követően (Vasas, Fehérvár FC) várja a Paks elleni találkozót, majd jövő szombaton ismét idehaza szerepel, amikor a Bp. Honvédot látja vendégül. Ricardo Monizt, a kék-fehérek szakvezetőjét kérdeztük a folytatásról és persze a szombati összecsapásról is. – Két hazai mérkőzés következik. Megfogalmazódott ezekre minimális célkitűzés? – Először is el kell, hogy mondjam, hogy két fontos pontot hoztunk el idegenből, bízom az egységünkben és a fizikai állapotunkban – válaszolta a holland szakvezető. – Jelenleg csak a Paks elleni mérkőzésre koncentrálunk és arra, hogy szombaton jó eredményt érjünk el.

WALTNER: KÜLÖNLEGES MÉRKŐZÉS LESZ A szombati találkozónak leginkább az kölcsönöz pikantériát, hogy a Paks együttesének Waltner Róbert a vezetőedzője. Az a Waltner Róbert, aki a ZTE történetének a legeredményesebb gólszerzője, a 2002-es bajnokcsapat tagja, és aki az előző szezon hajrájáig az egerszegi kispadon ült. MÁRCIUS végén a szakvezető maga kérte szerződése felbontását, miközben a csapat remekül szerepelt, hiszen a 4. helyen állt. Igazából akkor konkrétan nem derült ki, mi volt az oka a váratlan távozásnak, de egészen biztosan egy hosszabb folyamat végén jutott erre a döntésre Waltner Róbert. Amit a klub elfogadott, a szakvezető pedig nyáron a Paks vezetőedzője lett. MIKÉNT várja most a visszatérést? Természetesen megkérdeztük tőle a szombati találkozó előtt. – Várom nagyon, hiszen mindig szívesen megyek haza Zalaegerszegre – válaszolta Waltner Róbert. – Zalaegerszegen nagyszerű emberek vannak, csodálatos szurkolótábor, mindig érzem az emberek szeretetét és én is szeretem őket. Pakson is van egy kiváló tábor és egy klub. Most itt vagyok vezetőedző és természetesen győzni szeretnénk, hogy kiszolgáljuk szurkolóinkat, akik mindenhova elkísérnek bennünket és sokat segítenek. Ez akkor is igaz, ha ez faramuci helyzet lesz. A szívem csücske a ZTE, ezt nem először mondtam már, soha nem felejtem el, mit kaptam játékosként és edzőként egyaránt a klubtól. Különleges mérkőzés lesz számomra, de mindig az, ha a ZTE az ellenfél.

– A Paks közvetlen riválisnak számít. Mit gondol, mennyiben befolyásolja majd a szombati találkozó hangulatát, hogy a csapat korábbi edzője ül az ellenfél kispadján, aki a ZTE történetének legeredményesebb góllövője is? – Maximális tiszteletem minden korábbi edzőnek, aki a Zete kispadján ült és a klub történelmének a részese, de nem gondolom, hogy befolyásolna minket. Nekünk magunkkal kell foglalkoznunk és azzal, hogy megtaláljuk a jó hazai formánkat. Nem voltunk szerencsések sem a Kisvárda, sem a Puskás elleni hazai mérkőzésen, az utóbbi esetében már az első félidőben lezárhattuk volna a találkozót. – Milyen ellenfélre számít, ahol Varga Barnabás személyében a góllövőlista vezetője is játszik? Mi kell a sikerhez, és lesz-e hiányzó? – Végig koncentráltan kell védekeznünk, de nem kizárólag Vargával szemben. Emellett fontos lesz az is, hogy a preszszingünk megfelelően működjön, valamint az is, hogy ne kapjunk piros lapot. Az utóbbi két mérkőzésből megtanulhattuk, hogy a saját kezünkbe kell venni az irányítást. Kulcsfontosságú lesz ez a mérkőzés számunkra, szeretnénk megmutatni az identitásunkat és azt, hogy oda tudunk érni a tabella első négy helyére. Tajti játéka kérdéses, ám a legutóbbi mérkőzésen is megmutattuk, hogy minden posztra két játékosunk van. Remekül szállt be a fehérvári mérkőzésen Szendrei, Mim és Diego is.