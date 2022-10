Hévíz–Csesztreg 1–1 (1–1)

Hévíz, 100 néző. Jv.: Lapath D.

Hévíz: Dénes – Buza, Szindekovics (Fehér), Kustán, Nyári, Meidl, Tóth, Sabján (Biró), Nagy, Karakai (Vágusz), Filó (Erdősi). Edző: Damina László.

Csesztreg: Kiss Be. – Póczak, Szabó B., Lovrencsics, Biharvári, Horváth, Kiss Ba., Őri Cs., Őri M., Elek, Németh (Magai). Edző: Tamás Tamás.

Az eddig kilenc mérkőzést nyerő, listavezető Csesztreg csapata vendégeskedett a fürdővárosban, ahol nagyiramú, küzdelmes, de sportszerű összecsapáson szakadt meg a győzelmi sorozata. A meccset jobban kezdték a hazaiak, mindkét csapat, gólratörően próbált játszani, de a védelmek állták a rohamokat a félidő utolsó öt percéig, amikor 11-esből a Csesztreg vezetett, de a Hévíz válasza sem késett sokáig: a 44. percben Szindekovics fejelt közelről a vendégek kapujába. Fordulás után sem hagyott alább az iram, mindkét csapat a maga javára fordíthatta volna a találkozót. Közönségszórakoztató, izgalmas mérkőzésen a végeredmény igazságos döntetlen lett.

Gólszerzők: Szindekovics, ill. Biharvári (11-esből).

Jók: az egész csapat, ill. Póczak, Biharvári, Őri M.

Flexibil-Top Zalakomár–Szalai-Edelholz Zalalövő 4–1 (2–1)

Zalakomár, 100 néző. Jv.: Kondákor M.

Zalakomár: Tóth-Pajor – Fenyvesi, Takács Cs., Csalló, Szőke, Tinó (Madarász F.), Horváth J. (Mutter), Madarász Z. (Takács D.), Nagy M., Horváth T., Madarász Sz. Edző: Mutter Attila.

Zalalövő: Balogh B. – Gyenese, Csik (Czömpöl), Bakó, Horváth D., Kellner, Elek (Tóth G.), Cseresznyés, Bekes, Molnár Á. (Horváth T.), Végh (Bíró). Edző: Ostrom János.

A komáriak eddigi szereplése egyértelműen csalódást keltő, míg a Zalalövő az idei bajnokságban még nem szerzett pontot idegenben, így mindkét csapatnak volt javítanivalója. Villámrajtot vettek a hazaiak (2-0) Horváth J. és Tinó révén. Mindkét komári támadó ezzel egy-egy hosszú gólcsendet tört meg. Ezt követően érthetetlen módon visszaállt a hazai csapat, a vendégek átvették a játék irányítását, aminek meg is lett az eredménye, egy büntetőt követően Gyenese szépített a félidő közepén, 2-1. A játékrész további részében is a Lövő birtokolta többet a labdát és az esélyük meg is volt az egyenlítésre, ám Kellner fejesét Csalló vágta ki a gólvonalról. A második félidő hasonló mederben zajlott, a vendégek irányították a játékot, a hazaiak pedig kontrázni próbáltak. A második félidő elején Madarász Z. ugrott ki, és nagy erővel a hosszúba lőtt, 3-1. Ezt követően a lövői támadások már nem voltak olyan minőségűek, mint előtte, majd a találkozó végén Szőke ugrott ki és beállította a 4-1-es végeredményt. A gólkülönbség kissé túlzónak mondható, két azonos képességű csapat mérkőzésén a helyzeteit jobban kihasználó Zalakomár otthon tartotta a három pontot a mezőnyben jól futballozó Zalalövő ellen.

Gólszerzők: Horváth J., Tinó, Madarász Z., Szőke, ill. Gyenese (11-esből).

Jók: az egész csapat, ill. Horváth D., Kellner, Gyenese.

U19: Zalakomár–Zalalövő 2–3.

Lenti TE–Police-Ola LSK 2–4 (2–2)

Lenti, 100 néző. Jv.: Hegedüs M.

Lenti: Balogh Ba. – Dolmányos, Grózner, Pál, Balogh Be., Horváth B., Sasvári (Mayer), Fábián, Lukács, Kiss K., Nagy M. Edző: Németh Imre.

Police-Ola: Timbókovics – Igazi, Darabos, Mikó, Lukács, Tóth D., Cseke, Kiss B. (Kócza), Makovecz, Berkovics (Szekeres), Langer. Edző: Konrád Péter.

Az első félidőben mindkét csapat gólratörően játszott, egymás után születtek a gólok, így a félidőre döntetlen állással vonultak az együttesek. A második játékrészben a hazai csapat durva egyéni hibáit gyorsan kihasználta a jobban akaró vendégcsapat. A Police-Ola győzelme megérdemelt.

Gólszerzők: Lukács (2), ill. Kiss B. (2), Tóth D., Makovecz.

Jók: Lukács, Fábián, Balogh Ba., ill. az egész csapat.

U19: Lenti–Police-Ola 1–0.

Kinizsi Gyenesdiás–Szepetnek 4–7 (1–5)

Gyenesdiás, 50 néző. Jv.: Lakics.

Gyenesdiás: Takács Á. – Hegyi, Fellner, Karancz, Tarnóczai (Horváth L.), Bertók (Hegedüs), Kiss P., Czafit, Mikola (Maturicz), Csák, Zsiga. Megbízott edző: Rédei Péter.

Szepetnek: Kalányos – Csavari (Pál F.), Pál M. (Koller), Szabó B., Horváth M. (Dömötör), Nagy T., Rákhely (Fadgyas), Baksai (Pál M.), Déri, Bános (Farkas), Orsós. Edző: Németh István.

A védekezést hamar felváltotta a támadószellemű játék és előbb a vendégek, majd a hazai csapat értékesítette helyzetét. A félidő végén már úgy tűnhetett, Nagy Tamás eldöntötte a mérkőzést. A gyenesi cseréknek azonban jobban sikerült felvenni a ritmust, mint a szepetnekieknek, és bebizonyították a vereség ellenére is kell még velük számolni a jövőben.

Gólszerzők: Czafit, Karancz, Csák, Maturicz ill. Nagy T. (4), Déri, Orsós, Bános.

Jók: Csák, Czafit, Fellner, Tarnóczai, ill. az egész csapat.

U19: Gyenesdiás–Szepetnek 5–0.

Semjénháza–Zalaszentgrót 1–0 (1–0)

Semjénháza, 250 néző. Jv.: Kiss N.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Horváth P. (Kozári), Domján, Schuller, Körösi, Csongár (Dobri), Szalai (Millei), Kapuvári, Bagó, Pápai, Bakos. Edző: Kovács Imre.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Buzási, Tóth D., Ferenczi (Horváth D.), Horváth B., Baráth, Csik, Iberhart (Fábián), Kiglics (Gájer), Penczák. Edző: Jankovics Péter.

Jó iramú, küzdelmes, férfias mérkőzésen igazi rangadó volt ez a javából, mindkét csapat küzdött, hajtott, nem ismertek elveszett labdát. Az első félidő 20. percében egy szemre is tetszetős támadás végén Pápai elment a bal szélen, mintaszerűen középre adott, és az érkező Szalai a kapus mellett a hálóba rúgott. A második félidőben a vendégek beszorították a hazaiakat, de gólt nem sikerült rúgni a vendégeknek, így maradt az egygólos hazai győzelem. Sok ilyen mérkőzésre lenne szüksége a megyei I-ben. Mindkét csapat előtt le a kalappal a küzdeni tudásban, mindketten megérdemelték volna a győzelmet, de ebből most a Semjénháza jött ki jobban.

Gólszerző: Szalai.

Jók: Domján, Körösi, Kapuvári, Pápai, ill. Buzási, Iberhart.

U19: Semjénháza–Zalaszentgrót 2–3.

Magnetic Andráshida TE–Tarr Andráshida SC 0–2 (0–1)

Andráshida, 300 néző. Jv.: Varga P.

Andráshida TE: Kálovits – Péhl B. (Kovács D.), Kovács P., Lukács, Doszpoth, Kaprinai (Kenesei), Kovács L., Kovács M. (Cséber), Nikitscher, Baksa (Péhl K.), Vida. Edző: Bencze Péter.

Andráshida SC: Paksy – Czotter, Szabó Ba. (Szabó Be.), Temlén, Hajdu (Fekete), Pataky, Takács, Karóczkai, Simon, Fülöp, László. Edző: Dobos Sándor.

Szép számú nézőközönség előtt megrendezett mérkőzésen a vendégcsapat maximálisan kihasználta a helyzeteit, míg a hazaiak csak kihagyott ziccerekig és kapufákig jutottak.

Gólszerzők: Temlén, Hajdu.

Jók: Nikitcher, ill. az egész csapat.

Kiállítva: Czotter (82., Andráshida SC).