Nagyüzem a cselgáncsozóknál, sorra rendezik a bajnokságokat 1 órája

Ódor Noel már a kilencedik bajnoki érménél tart

Hosszú hétvégéket rendeznek a cselgáncsozók számára, hiszen egymást érik a maratoni hosszúságú viadalok, melyeken belül több versenyt is megrendeznek egy helyszínen. Pakson, az Atom Kupán például serdülő és ifjúsági nemzetközi verseny, Diák C Magyar Kupa és Diák A és B országos bajnokságot is tartottak, méghozzá zalai indulókkal.

Kerkai Attila Kerkai Attila

A képen ifj. Nagysolymosi Sándor, a ZJSE vezetőedzője, mellette jobbról Ódor Noel, aki klubrekordernek vallhatja magát, a másik oldalon pedig Mátéffy Gábor Forrás: ZH

Az öt korosztály viadalán a Zalaegerszegi Judo SE 18 fővel képviseltette magát, összesen hét ország 849 versenyzője részvétele mellett. A Diák C Magyar Kupában Orbán Zalán a 39 kg-sok között a 7. helyen végzett.

A Diák A és B korosztályos országos bajnokságon a zalai klubok eredményei. Zalaegerszegi Judo SE. Diák B. 40 kg: 2. Molnár Adél. 45 kg: 5. Sőtér Sára. 49 kg: 7. Bános Lili Hanna. 45 kg: 9. Hencz Hunor. 60 kg: 1. Verebi Ádám, 3. Horváth Márk. Diák A. 38 kg: 2. Volner Panna. 38 kg: 3. Gyökeres Bertalan. Forrás: ZH

Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa. Diák C Magyar Kupa. -30 kg: 1. Szabó Villő. -36 kg: 2. Szekszárdi Nóra. 36 kg: 7. Garai Vajk. Diák B. 29 kg: 1. Nagy Noel 30 kg: 3. Szalai Nóra. +49 kg: 3. Tamás Norina. Diák A. 38 kg: 5. Novák Bence.

Nagykanizsai TE 1866. Diák A. 45 kg: 2. Orbán Noémi. Forrás: ZH

A serdülő és ifjúsági Atom Kupa nemzetközi verseny zalai vonatkozású eredményei.

Zalaegerszegi Judo SE. Serdülők. 40 kg: 2. Takács Nóra, 4. Volner Panna. 45 kg: 9. Sőtér Hunor. +81 kg: 3. Tuboly Márton. Ifjúságiak. 52 kg: 9. Volner Fanni. 50 kg: 3. Ódor Noel. 73 kg: 1. Mátéffy Gábor.

Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa. Serdülők. 33 kg: 2. Pirbus-Gróf Nóra. 63 kg: 3. Köveskáli Zója. 63 kg: 3. Tamás Levente. Ifjúságiak. 70 kg: 2. Garai Emese. 73 kg: 5. Vaska Botond, 5. Garai Nimród.

Nagykanizsai TE 1866. Serdülők. 45 kg: 5. Gyóni András. Ifjúságiak: +90 kg: 5. Nagy Adrián Vajk.

Szegeden az ifjúsági B országos bajnokság és U23 nyílt országos bajnokságot rendeztek. Ez a viadal is maratoni hosszúságúra sikeredett , melyen 79 egyesület 408 versenyzője szállt harcba a bajnoki érmekért. A Zalaegerszegi Judo SE 4 versenyzője mellett a Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa is ott volt az eseményen. Forrás: ZH

Az ifjúsági B ob-n Ódor Noel érte el a Zalaegerszegi Judo SE legjobb eredményét, hiszen az 50 kg-os súlycsoportban ezüstérmet szerzett. A leányok 40 kg-os súlycsoportjában Takács Nóra bronzérmesként végzett.

A Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa csapatában is volt egy aranyérmes: az ifjúsági 70 kg-os súlycsoportban Garai Emese bajnoki címet szerzett. A 90 kg-os fiúk mezőnyében Garai Nimród bronzérmet szerzett 40 kg-ban 5. lett Pirbus-Gróf Nóra, míg a 73 kg-os fiúknál Vaska Botond a hetedik helyen zárt. Forrás: ZH

Következett a sorban Eger, ahol a serdülő B és a junior B országos bajnokságot rendezték meg. Megyénk klubjai közül a Zalaegerszegi Judo SE és az NTE 1866 képviseltette magát az újabb viadalon. Az 59 egyesület több, mint kétszáz judokája küzdelmében két zalai értem született. A Zalaegerszegi Judo SE tagjai közül junior B kategóriában az 50 kg-os súlycsoportban Ódor Noel folytatta idei sikereit, hiszen magyar bajnok lett. Ódor Noel ezzel már idei harmadik dobogós helyezését érte el az országos bajnokságokon, és klubrekorderként immár a kilencedik bajnoki érménél jár. Mátéffy Gábor a 73 kg-osok között szerepelt nagyon jól, hiszen bronzéremmel térhetett haza. A serdülő B ob-n a 40 kg-osok között Gyökeres Bertalan a 7., Nyakas Bálint a 9. helyen végzett. Forrás: ZH

A Nagykanizsai TE 1866 versenyzői is ott voltak Egerben. A serdülők mezőnyében a 73 kg-os súlycsoportban Gyóni András ezüstérmet szerzett, míg 45 kg-ban Gál Márk a 7. helyen végzett. Forrás: ZH Forrás: ZH

