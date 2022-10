Tavaly az első fordulóban találkozott a Zalakerámia ZTE KK és a Körmend csapata. Akkor Egerszegen volt a randevúja méghozzá azt követően, hogy előtte nem sokkal, a ZTE KK a Göcsej Kupa döntőjében legyőzte a vasiakat. Szóval, hazai pályán mindenki győzelmet várt, hogy aztán nyerjen a Körmend - négy ponttal.

Mindezt csak amiatt idézzük fel, mert egy ZTE-Körmend párharc már csak ilyen. Bármi megtörténhet...

- Akkor tényleg nagy teher volt rajtunk, gyakorlatilag elvárás volt győzelem hazai pályán - tért ki Németh Ákos is erre.

A ZTE KK kosarasa speciális helyzetben van, hiszen körmendi. Ott nevelkedett és lett élvonalbeli kosaras, aztán tavaly nyáron átigazolt a szomszédvár ZTE KK-hoz, miközben ugyanúgy Körmenden él. Erről is beszéltünk vele, de essék előbb szó a szerdai, sikeres nyitányról. A Sebastjan Krasovec vezette ZTE KK 89-84-re, hatalmas csatában legyőzte a Szegedet. Németh Ákosnak a végén komoly szerep jutott, hiszen annál az ominózus bedobásnál, amit megszereztek az egerszegiek, ő is zavarta a bedobó játékost.

-Igazából hirtelen jött a dolog, beléptem a passzsávba, hogy ne tudja a szegedi játékos arra elvégezni a bedobást, csak egyenesen, Iván (Keller Iván - a szerk.) pedig észrevette ezt és elcsípte a labdát - idézte fel Németh Ákos a végül döntőnek bizonyult pillanatot. Kétpontos előnynél ezzel elvették a Szeged elől a lehetőséget a támadásra. - Nagyon szerettünk volna nyerni, mert elég nehéz lesz a bajnokság eleje, sok mérkőzéssel. Ráadásul nem játszottunk jól, de sikerült nyerni és ez lehet a különbség a tavalyi szezonhoz képest. Akkor az ilyen meccseket általában elbuktuk, de most itt van a Szeged elleni siker és látjuk, hogy így is sikerült győznünk. Az az igazság, hogy éreztem fáradtságot is, hiszen sokan betegek voltak, négy nap is kimaradt számukra az edzésekből, ami érződött. Azzal viszont mindannyiunk tisztában van, hogy Körmenden ez kevés lesz, ha nyerni akarunk.

És akkor ezzel meg is érkeztünk a szombati derbihez, ami Németh Ákos számára nyilvánvalóan különleges helyzet lesz. Bár, tavaly már átesett azon, hogy először kell ellenfélként pályára lépnie nevelőklubja ellen, de most is benne van ez az érzés. A Körmend a jövő hét közepén FIBA Európa-kupa mérkőzést játszik a finn Karhu vendégeként, de ez semmiben nem befolyásolja a szombati találkozót: semmit nem fog tartalékolni egy ilyen meccsen a vasi csapat... Amely egészen biztosan egy feltüzelt társaság lesz, hiszen edzőjük, Antonis Constantinides az Oroszlány elleni vereség után meglehetősen vehemensen kritizálta Papp Péter játékvezető ténykedését. Kvázi, kiállt csapata mellett, azóta pedig az Egis Körmend vezetősége a szakvezető melletti kiállását jelezte. Ezek, a hangulati elemek is most jelen annak a szombati rangadó felvezetésében.

-Telt ház, jó hangulat lesz, ez szinte biztos, és az is, hogy az oroszlányi vereség után vért isznak ellenünk a körmendiek - vélte a zalaiak kosarasa. - A védekezésünknek még össze kell állnia, mert támadásban szerintem megvan az elegendő pontszámunk a meccsek megnyeréséhez, de kevesebbet kell kapnunk. Szurkolóinknak köszönet jár, hiszen nagyon sokat segítettek szerdán abban, hogy nyerni tudjunk. Ott lesznek Körmenden is, ahol szintén sokat jelenthet majd a segítségük. Mindent megteszünk a sikerért, számomra nyilván még különlegesebb lesz pályára lépni, de az ember azért dolgozik, hogy az ilyen meccseken szerepelhessen.

A ZTE KK csapatából mindenki pályára léphet, így a szerdán kiállított Mitchell Smith is. Nem közvetlen kiállítás történt, hanem egy sportszerűtlen és egy technikai hiba után kellett idő előtt elhagynia a játékteret.