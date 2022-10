FC Nagykanizsa–Technoroll Teskánd 3-1 (0-0)

Nagykanizsa, 200 néző. Jv.: Szommer.

Nagykanizsa: Hajagos - Józsa, Kovalovszky, Kószás, Szabó P. - Bencze Sz. (Szökrönyös, 61.) - Szilágyi, Béli, Kondor, Lőrincz (Kovács Gy., 61.) - Török (Pleszkán, 61.) . Vezetőedző: Gombos Zsolt.



Teskánd: Pergel D. - Bekő, Simonfalvi, Potyi (Molnár, 17.), Bolla - Lórántfy, Hetesi, Szinay - Szabó M., Bontó, Pergel B. Vezetőedző: Pergel Attila.

Gólszerzők: Kovács Gy. (63. - 11-esből), Pleszkán (76., 83.), illetve szabó M. (68.).



A tabellán elfoglalt helyezések alapján a találkozó esélyese a Nagykanizsa volt a zalai derbin, de az első percek tökéletesen rácáfoltak arra, hogy önmagában csak ebből szabad-e kiindulni. Két hazai lövés után a 4. percben egy teskándi szabadrúgás után a kanizsai kapu gólvonalán táncolt a labda, amit végül ki tudtak a hazaiak vágni. Lüktetett a mérkőzés, hogy az egyik, hol a másik csapat támadott és veszélyeztetett. Mozgalmas találkozót láthattunk, a 23. percben nagy hazai lehetőség maradt ki. Ekkor már többet támadott a Nagykanizsa, Szilágyinak két ígéretes lövése is volt, de Pergel Dávid mindkétszer védett. A Teskánd nem szorult be, amikor tehette, bátran próbált előre menni, de a félidő utolsó percében is Pergelnek kellett nagyot védenie. Szünet után a végül a Nagykanizsa cseréi döntötték el a találkozót. Előbb büntetőből Kovács György szerzett vezetést együttesének, de a Teskánd egy kontra után Szabó Martin révén még egyenlített. Utána a szintén csereként beállt Pleszkán Tibor két szép és pontos támadás végén duplázott, így végleg eldőlt a találkozó.



Gombos Zsolt: „Elsődleges cél a győzelem megszerzése volt. Talán a kelleténél jobban magunkra engedtük az ellenfelet, így a meccs kétharmadánál is még egyenlő volt az állás. Voltak helyzeteink, de nem tudtuk ezeket értékesíteni, de annak örülök, hogy a cserék gólokkal szálltak be a mérkőzésbe.”

Pergel Attila: „Összességében a Kanizsa jobban játszott, több helyzete volt. Egy-egynél nekünk is volt lehetőségünk, hogy vezessünk. Megérdemelten nyert a házigazda, talán kicsit jobban is, mint ami lehetett volna részünkről ebben a mérkőzésben.”



ZTE FC II.–Tatabánya 1-4 (1-2)

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Dombi.

ZTE FC II.: Gyurján - Jóna (Murár, 72.), Gergely B., Dóczi (Bedő, 72.), Papp Cs. - Boros, Kámi, Kryvotsuk (Fábián, 79.) - Koszovtsuk (Bedővári, 84.), Klausz (Baloteli, 79.), Mim. Vezetőedző: Koller Zoltán.





A múlt szerdai, hétközi fordulóban többgólos vereséget szenvedett a ZTE II. csapata vasárnap pedig az egyik élcsapat érkezett Egerszegre. A fiatal egerszegi együttes tehát nehéz feladat előtt állt, azonban a játékával sokakat meglepett. A vendégek vezetése után egyből sikerült egyenlíteni, majd a felső léc is a tatabányaiak segítségére volt. A vendégek ismét előnybe kerültek, és 2-1-nél büntetőt hibázott a ZTE II. Egy szerencsétlen mozdulat következtében öngóllal növelte előnyét a Tatabánya, sőt egyből betalált még egyszer és 1-4 után már nem sok reménye volt a fiataloknak. A játék képe alapján viszont lehetett volna ez a találkozó sokkal szorosabb is.