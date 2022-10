Zalakerámia ZTE KK - Arconic Alba Fehérvár 70-76 (16-20, 14-19, 26-14, 14-23)

Zalaegerszeg, 900 néző. Jv.: Papp P., Győrfy, dr. Németh.



ZTE KK: Trice 10, Szalay, Németh Á. 3, Ostojic 12, Smith 8/6. Csere: Polster 2, O'Reilly 3/3, Zsíros, Rakicevic 15/6, Keller I. 17/12, Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Alba Fehérvár: Pongó 9/3, Somogyi 8, DeCosey 17/3, Philmore 11/3, Ford 11/3. Csere: Vojvoda 16, Takács 4, Kemp, Vezetőedző: Matthias Zollner.

Kipontozódott:

A jelenlegi élvonalbeli mezőnyben egyik csapatra sem lehet mondani, hogy könnyű ellenfél lenne, a Zalakerámia ZTE KK csapatára pedig szerdán egy olyan csapat várt, amely ezen belül is az erősebb kategóriát jelenti.

A ZTE KK egyértelműen azzal a céllal várta a találkozót, hogy megszerezze második sikerét, de nehezen indult számára a találkozó. Három perc után viszont úgy nézett ki, hogy felvette az üzemi hőmérsékletet (11-11), de aztán a nézőtér is. Smith ellen ítéltek faultot dobás közben, ami elég volt, hogy a játékvezetők kerüljenek középpontba- leginkább Papp Péter... Ellépett az Alba 7 ponttal, az egerszegiek idegesen játszottak ekkor, de nem szakadtak le (21-24). A fehérváriaknál a két válogatott Vojvoda és Somogyi kellő minőséget adott a játékukhoz, de evvel eleve számolni kellett. Hazai oldalon Keller és Rakicevic bátor vállalásai kellettek az eredmény tartásához (28-31), de aztán rossz szériába került a házigazda gyenge dobásokkal, amivel élt a Fehérvár (30-39).

Érdekes második félidő ígérkezett, főleg úgy, hogy a csapatokat már nem kötötte a faitalszabály és a két válogatottal a fehérváriak elvileg erősebb sorral számolhattak. Rendkívül ideges maradt a ZTE, rossz átadásokkal, kihagyott lehetőségekkel, így tíz pont fölé nőtt a vendégek előnye (32-43). Viszont ZTE védekezése működött és beestek a kosarak is, így következett az egyenlítés (43-43). Rakicevic és Keller triplái adtak tartást a játékhoz és az Albán érződött már a feszültség. Az egerszegiek átvették a vezetést (54-50), ami szintén dobott a meccs hangulatán. A ZTE KK három ponttal vezetett (56-53), de aztán Vojvoda percei következtek és máris a vendégek vezettek (56-61). Ha nem is volt jó a játék, de harcoltak a zalaiak, nem is kicsit. Továbbra is kevés pont esett, de a ZTE KK visszavette a vezetést (65-63), de nem sokáig. Már ekkor látszott, hogy ez is egylabdás meccs lehet. Végül nem lett az, de a végletekig kiélezett volt. A ZTE KK megint a kritikus pillanatokban nem tudta a maga javára eldönteni a mérkőzést, így győzött az Alba Fehérvár.

Edzői nyilatkozatok:

Sebastian Krasovec: "Gratulálok az ellenfélnek. Nagyon erős csapata van a Fehérvárnak és ők a bajnokság egyik esélyesei. Sok hasonló hibát követtünk el, mint Körmenden. Az elején sajnos rosszul kezdtünk, nagy előnyt adtunk az Albának, amely vezetett öt-tíz ponttal is, így nehéz volt visszajönni a mérkőzésbe. Ez nagyon sok energiát követelt tőlünk, ráadásul ez volt hét nap alatt a harmadik mérkőzésünk, és ez is számított."

Matthias Zollner: "Először is gratulálok a csapatomnak, hiszen a meccs előtt is tudtuk, hogy egy nehéz meccs vár ránk, ami bebizonyosodott. Nem sok csapat fog innen győztesen távozni. Kollégám jó munkát végez, azt szerettük volna megakadályozni, hogy a ZTE tranzíciós játéka érvényesüljön. Végül ez lett a kulcsa a győzelmünknek. A továbbiakban sok szerencsét kívánok a Zalaegerszegnek, mi pedig készülünk a szombati mérkőzésre."



