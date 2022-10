Az 54 egyesületből közel 600 fiatal nevezett erre a versenyre. Az egerszegi Toriki KHKE csapata két ezüstéremmel és két ötödik helyezéssel tért haza. Csontos Simon az egyik legnépesebb kategóriában, a 10-11 éves fiúknál állt rajthoz, ahol küzdelemben ezüstérmet szerzett. Farsang Attila a kadetok között (14-15 éves) három győzelemmel és egy vereséggel ugyancsak a dobogó második fokára állhatott fel. Osbáth Lora és Osbáth Hanna a kadét lányok között a nagyon erős mezőnyben az 5. helyen végeztek.

A Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület versenyzői sokadszorra is nagyszerűen szerepeltek a WKF-diákolimpián, amit érmeik is bizonyítanak. Horváth Maja Viktória (8-9 éves, B korcsoport) formagyakorlatban a második helyen végzett, kumitében ugyancsak a második lett. Darók Izabella (10-11 éves „A” korcsoport) formagyakorlatban a 2. helyen zárt, ahogy kumitében is ezüst­érmet szerzett. A nagyobbaknál, Lőcsei Fanni Lili (15-16 éves „A” korcsoport) formagyakorlatban nagyon szép katákkal az első helyen fejezte be a küzdelmeket, kumitében pedig a harmadik helyen végzett. Veilinger Ádám (16-17 éves „A” korcsoport) kumitében a dobogó harmadik fokára állhatott, Nagy Kata (12-13 éves „A” korcsoport) kumitében a második helyen zárt.