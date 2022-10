MOL fehérvár FC–ZTE FC 1-1 (1-0)

Székesfehérvár, MOL Aréna Sóstó, 2474 néző. Jv.: Csonka (Georgiu,Bornemissza).

Fehérvár FC: Kovács D. - Fiola, Larsen, Stopira, Hangya - Pinto - Nego, Dárdai (Schön, 77.), Makarenko (Pokorny, 84.), Kastrati (Zivzivadze, 59.) - Kodro (Bese, 77.). Vezetőedző: Michael Boris.

ZTE FC: Demjén - Lesjak, Mocsi, Kálnoki-Kis (Klausz, 86.), Csóka (Szendrei, 46.) - Sankovic, Bedi (Mim, 67.) - Szalay (Meshack, 46.), Manzinga (Diego, 46.), Gergényi - Ikoba. Vezetőedző: Ricardo Moniz,

Gólszerzők: Kodro (45.), illetve Ikoba (94. ).

Sárga lap: Hangya (75.), illetve Csóka (20.), Manzinga (35.), Mocsi (74.).

Egy pont választotta el a két csapatot a forduló előtt tabellán. A ZTE FC volt a "kedvezményezett" helyzetben és a zalaiak célja nem lehetett más, minthogy ezt meg is tartsák a lefújás után. A Fehérvár FC hazai pályán természetes, hogy nyerni akart. Az egerszegieknél továbbra is hiányzott a Tajti Mátyás, ami ezúttal is érzékeny veszteséget jelentett, hiszen a zalaiak játékmesteréről van szó, de sérült.

Bedi Bence ezúttal belső (védekező) középpályásként szerepelt, ami viszonylag újdonságnak számított. A kezdeti percekben érezhető volt, hogy a Fehérvár arra törekszik, hogy minél előbb gólt szerezzen, s volt is két lehetősége, de ezek kimaradtak. A ZTE FC egyáltalán nem illetődött meg ettől, bátran visszatámadott, de egy Ikoba-lehetőségen kívül nem tudott más veszélyes helyzetet teremteni. Aztán a 23. percben egy előre ívelt labda Lesjak lába alatt pattant el Kodro teljesen tisztán lőhetett, de labdája elsuhant a bal alsó sarok mellett. Helyzetre pedig helyzet lett a válasz: egy percre rá Szalay kapott remek labdát, kilépett, át is vette, de az utolsó pillanatban Hangya el tudta pöckölni a labdát, mielőtt lőhetett volna a zalai játékos. Ez is nagy lehetőség volt. A 29. percben Manzinga kapott egy ütést a fejére, ketten támogatták le a pályáról, láthatósan szédült. Úgy nézett ki, hogy csere lesz, de aztán a támadó jelezte, vissza tud menni a pályára. Már-már úgy nézett ki, hogy nem születik gól az első félidőben, és a legszebb jelenet Dárdai Palkóé lesz, aki a 42. percben a kaputól 8 méterre ollózva célozta meg a kaput, de Demjén a léc alá tartó lövését szögletre ütötte. Ám a 45. percben Kodro kapott átadás Dárdaitól, és 10 méterről középről bevette a zalaiak kapuját, 1-0.

A félidő utolsó pillanatában gólt kapni, lélektani szempontból az egyik legrosszabb dolog, ami egy csapattal történhet, amely most a ZTE volt. Ricardo Moniz hármas cserét hajtott végre a szünetben, ami némi átszervezést is hozott, hiszen Bedi visszaállt a védelem bal oldalára. A frissítés után a zalaiak játéka erőteljesebb lett, legalábbis előre, hiszen Ikobának volt két lövése is, amit csak blokkolni tudtak a hazai védők. A fehérváriak továbbra is a széleken próbáltak a védelem mögé kerülni, s amikor ez sikerült, egyből veszélyt jelentett. A ZTE feltolta a védekezését, talán még jobban, mint az első félidőben, Ricardo Moniz újabb friss erőt küldött a pályára, Mim Gergely személyében. Labdabirtoklásban fölényben is voltak ekkor a zalaiak, de a kapu elé kevés pontos labda érkezett. A Fehérvár FC pedig annál jobb csapat, hogy ha nem kényszerítik hibázásra, akkor nem is hibázik. A 73. percben Zivzivadze került lövőhelyzetbe, de fölé durrantott. Több volt ebben a lehetőségben... A ZTE játékosai tették a dolgukat, de gól kellett volna ahhoz, hogy ne üres kézzel térjenek haza. A 79. percben Meshack rövidsarkos lövését védte Kovács kapus, de ez sem ment be. A 82. percben Meshack került megint helyzetbe, de az ötösről fölé lőtt, s ki tudta, hogy lesz-e még ilyen lehetősége az egerszegieknek. A végén Ricardo Moniz A védelemből Kálnoki-Kist is lehozta, hogy Klausz személyében újabb támadót vessen be. A 94. percben Demjén is felment egy szabadrúgásnál a a kapu elé, végül ő fejelt kapura, a labda kipattant Kovácsról, Ikoba pedig betalált. A ZTE játékosai ünnepelni kezdtek, majd hosszas vizsgálat következett, és idegtépő percek. Végül megszületett a döntés, a gól érvényes, és ez lett a vége!

A ZTE FC megérdemelte a pontszerzést, hiszen sokat tett érte a második félidőben.