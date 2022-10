Az önkormányzat Öreg-hegyi vendégházától reggel 6-tól délelőtt 10 óráig lehet rajtolni, s idei is várják vissza a vándorokat. A legbarátságosabb a 20 kilométeres táv, de van 30, 40, 55 (ebből létezik Rádiházán, illetve Bocskán át vivő változat is), sőt 70 km-es kihívás is. Toplak József főszervező elmondta: a részvételi díjért „cserébe” bizonyos ellenőrzőpontokon frissítő és elemózsia várja a túrázókat, akik a célban szintidőn belüli teljesítés esetén kitűzőt és oklevelet is átvehetnek. A falu vezetése pedig minden vándort sült kolbásszal is megvendégel. Ám talán mindezeknél is többet ér a testmozgás, valamint a természet élménye, amit – a túra napján hagyományosan szép időben – az őszi Zalai-dombság nyújt. VA