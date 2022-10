Szepetnek–Lenti TE 2-0 (0-0)

Szepetnek, 100 néző. Jv.: Major Zs.

Szepetnek: Szekeres P. (Kalányos) – Baksai (Májer S.), Szabó Be., Rákhely, Bános (Pál F.), Déri, Csavari, Dömötör (Farkas R.), Nagy T. (Májer M.), Orsós R. (Büki R.), Horváth M. (Pál Ma.). Edző: Németh István.

Lenti: Balogh Ba. - Grózner, Sárkány, Horváth B., Pál B., Balogh Be., Dolmányos, Sasvári (Végi), Fábián, Boronyák (Kovács E.), Nagy M. Edző: Németh Imre.

Két igazából már az idei bajnokság ritmusát, ha nem is a legjobban, de azért csak-csak elkapó – tehát a győzelmeket is gyűjtő, egyben középmezőnybeli – csapat találkozott egy igazából döntetlenszagú mérkőzés keretében. Legalábbis a találkozó menetéből ez derülhetett ki, amihez nem túlzottan sok esemény társult. Hazai oldalon is elismerték, hogy a meccs 70. percéig nem sok utalt arra, hogy ezt a 90 percet a Szepetnek behúzza, míg Németh Imre, a Lenti edzője is bosszús volt együttese játéka okán. A második félidő elején a csereként beálló Kalányos Árpádnak lett dolga néhány alkalommal, míg a másik húzás Németh Istvántól, a szepetnekiek szakvezetőjétől még inkább bejött: pályára küldte ugyanis azt a Májer Milánt, aki két góljával eldöntötte a találkozót a meccs hajrájában. Mindehhez tegyük hozzá, az elsőnél Bános Levente, a másodiknál pedig Pál Martin hozta olyan helyzetbe csapattársát, melyből eredményes tudott lenni, a Szepetnek pedig fontos három pontot könyvelhetett el.

Gólszerző: Májer M. (2)

Jók: Rákhely, Májer M., Kalányos, Bános, ill. Sárkány.

Szalai-Edelholz Zalalövő–Kinizsi Gyenesdiás 3–1 (1–1)

Zalalövő, 80 néző. Jv.: Hegedüs M.

Zalalövő: Balogh B. – Gyenese (Elek), Csik, Bakó (Horváth D.), Végh (Bíró), Bekes, Kellner (Biczó), Boncz, Radics (Tóth G.), Cseresnyés, Molnár Á. Edző: Ostrom János.

Gyenesdiás: Takács – Czafit, Hegyi, Fellner, Tarnóczai, Csák, Bertók (Hegedűs), Karancz, Mikola, Kiss P., Zsiga. Megbízott edző: Rédei Péter.

Nagy lendülettel estek egymásnak a mérkőző felek, jó iramú volt az első játékrész. A félidő közepén váratlanul Czafit lövésével vezetést szerzett a vendégcsapat, 1-1. Hamarosan egy előrevágott labdára Gyenese rajtolt rá, és jó sikerült lövéssel egyenlített, 1-1. A második játékrész közepén egy kapu előtti kavarodásban Kellner labdája utat talált a kapuba, 2-1. Tíz perc múlt egy kijátszott helyzet végén Gyenese pontos lövéssel lezárta a mérkőzést, 3-1.

Gólszerzők: Gyenese (2), Kellner, ill. Czafit.

Jók: Gyenese, Bekes, Molnár Á., Cseresnyés, ill. Csák, Fellner, Czafit.

U19: Zalalövő–Gyenesdiás 2–0.

Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Police-Ola 3–2 (3–0)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Kiss N.

Kiskanizsa: Szőke R. – Petánovics, Piecs (Béli), Kotnyek, Fülöp (Baranyi), László, Kiss J., Pesti (Bilák), Turi, Szőke Á., Ötvös. Játékos-edző: László Roland.

Police-Ola: Timbókovics – Darabos (Berkovics), Mikó, Lukács, Tóth D. (Kócza), Cseke (Toplak), Móricz (Igazi), Hajas, Langer, Szekeres Á. (Makovecz), Szekeres T. (Luter). Edző: Konrád Péter.

Kezdetben a vendégeknek voltak apró reményteljes próbálkozásai, majd fokozatosan nyomultak előre a hazaiak. Rövid, mindössze hat perc leforgása alatt háromszor voltak eredményesek, így további gólokat várt a hazai közönség. Eredményes kiskanizsai első félidő után a jó folytatás elmaradt, a második játékrész csak a vendégekről szólt, amelynek eredményeként négy perccel a vége előtt már csak egy gól volt a hátrányuk. Mivel a hazaiak több gólt lőttek, így a győzelem és az érte járó három pont is őket illette meg.

Gólszerzők: Piecs (2), Fülöp, ill. Mikó, Luter.

Jók: Piecs, Fülöp, Turi, ill. Timbókovics, Lukács, Mikó.

U19: Kiskanizsa–Police-Ola 0–7.

Zalaszentgrót–Hévíz 3–0 (2–0)

Zalaszentgrót, 250 néző. Jv.: Varga P.

Zalaszentgrót: Osbáth – Pődör, Tóth D., Ferenczi, Horváth B., Csik (Molnár Zs.), Iberhart, Kiglics (Kiss L.), Fábián (Horváth S.), Penczák, Horváth D. Edző: Jankovics Péter.

Hévíz: Dénes – Buza, Szindekovics (Kustán), Pál (Vágusz), Nyári, Tóth I., Sabján, Nagy D., Meidl, Karakai (Bíró), Sebestyén (Filó). Edző: Damina László.

Alig telt el egy perc, amikor egy hazai szöglet után Penczák fejelt a kapuba. A 36. percben Fábián Konrád lövését bravúrral hárította a vendégek kapusa, a kipattanót Ferenczi Dávid pofozta a hálóba. A mezőnyben fölényben játszó hazaiak az első félidőben több nagy helyzetet nem tudtak kialakítani. A második játékrész gyors hazai góllal indult, Ferenczi hozta kihagyhatatlan helyzetbe a jól érkező Pődör Regőt. Nem túl izgalmas második félidőt produkált a két csapat, a végig fölényben játszó hazaiak teljesen megérdemelt győzelmet arattak a szervezetten játszó és szép jövő előtt álló hévízi csapat ellen.

Gólszerzők: Penczák, Ferenczi, Pődör.

Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Tarr Andráshida SC–Flexibil-Top Zalakomár 3–0 (1–0)

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Farsang B.

Andráshida SC: Paksy – Szabó B. (Zsíros), Nagy-Palócz (Horváth B.), Temlén, Hajdu (Fekete), Pataky, Takács, Karóczkai, Simon, Fülöp, László (Bakos). Edző: Dobos Sándor.

Zalakomár: Tóth-Pajor M. – Fenyvesi, Takács Cs., Szőke, Takács D., Horváth J., Madarász Z., Madarász F. (Tinó), Nagy M. (Bodai), Horváth T., Madarász Sz. Edző: Mutter Attila.

Jól játszott a hazai csapat, a helyzetei alapján reális eredmény született.

Gólszerzők: Fülöp (2), Takács G.

Jók: Fülöp, Karóczkai, Pataky, Temlén, ill. Tóth-Pajor M., Madarász Z., Madarász Sz.