Zalakerámia-ZTE KK–Kometa-Kaposvári KK 81-77 (17-23, 18-21, 28-8, 18-25)

Zalakerámia-sportcsarnok, 1100 néző. Jv.: Praksch, Goda, Makrai.

ZTE: Trice 21/6, O'Reilly 12/3, Polster 6/6, Smith 5, Ostojic 11. Csere: Rakicevic 15/3, Keller 6/3, Csuti, Zsíros 3/3, Németh 2, Szalay. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Kaposvár: Aris 8, Halmai 2, Gabric 21/9, Griffin 14/6, Hughes 23/3. Csere: Krnjajski 2, Paár 7/3, Hendlein, Bogdán. Vezetőedző: Ivan Rudez.

A meccs elején mindkét oldalon akadozott a játék, miközben a Kaposvár a palánk alatt, a ZTE pedig távolról volt hatékonyabb (5. p.: 5-8). Már ekkor látszott, hogy a hazaiaknak még sok bajuk lesz Hughes-szal, a somogyiak 203 centis és 109 kilós centerével, akit sem túlugrani, sem megkerülni nem nagyon lehetett. A negyed második felére beindult a pontgyártás is a vendégek részéről, az eredmény a 9. percre szinte pillanatok alatt változott 14-11-ről 14-19-re. A két negyed fordulója O'Rielly irányítóban elkövetett megrázó hibái miatt marad emlékezetes, pedig ez csak a felvezetése volt annak, ami a második tíz percben következett. A ZTE nagyon gyengén játszott, 6 perc alatt csupán két pontot szerzett, a különbség pedig egyre nőtt (13. p.: 19-29, 16. p.: 19-33). A játékvezetők partnerek voltak abban, hogy Hughes fizikai adottságait kamatoztatni is tudja, de messze nem ez volt az egyetlen oka a hazai vesszőfutásnak. Keller hármasa a 29 százalékos dobáspontosságot produkáló Zetének (a KKK 60 közelében járt...) a 17. percben úgy kellett, mint egy falat kenyér, de a problémákat nem oldotta meg. Hazai oldalon Smith ekkor már percek óta a padon ült 3 személyi hibája miatt, melyek közül egyet még a meccs elején, tévesen adtak neki a játékvezetők. (Persze a szabálytalanságot valójában elkövető Ostojic-nál sem lett volna sokkal jobb helyen, mert úgy meg neki lett volna meg a három.) A félidő legvégén legalább tíz alá visszaküzdötte magát a ZTE (35-44), hasonló volt a különbség a két csapat között lepattanózásban is (12-20).

Egészen elképesztő módon 14-4-es rohammal kezdte a második félidőt a házigazda és újra vezetett (24. p.: 49-48). Az első húsz percben tanácstalan és elveszett képet mutató ZTE helyett egy másik csapat lépett pályára, somogyi részről jött is az időkérés (55-50). A vendégeknél Aris beütötte negyedik faultját (27. p.: 58-50), de aztán Hughes egy zsákolással jelezte, hogy nem tekintik még lefutottnak a találkozót. Remekül védekezett, lepattanózásban kevesebb, mint 9 perc alatt egyenlített (24-24) és magabiztosan vezetett a ZTE (62-52), a somogyiak pedig a saját indulataikat sem tudták minden esetben kordában tartani. A záró negyed 63-52-es hazai vezetésről indult, miközben már dobáspontosságban (47-46) is a hazaiak álltak jobban. Kell-e mondani, ezek után a ZTE lejátszóján akadt meg kicsit a tű (62-55), pedig hosszú idő után Smith is a parketten volt. A ZTE igyekezett hosszan támadni és a végén kosarat dobni, ez jó recept lehetett a győzelemre, de ellenfél is volt a pályán, mely belőtte magát távolról (35. p.: 69-63). A hajrához közeledve ráadásul O'Reilly-ből ismét a rosszabbik énje jött elő. Hazai szempontból sokat számított Rakicevic triplája, de a túloldalon Hughes még mindig nem lankadt (39. p.: 76-69). Egy perccel a vége előtt, 78-71-nél O'Reilly adta el a labdát, Gabric pedig triplával büntetett, így váratlan izgalmak következtek. Aztán a dudaszó előtt 17 másodperccel Hughes is dobott egy hármast (78-77), végképp kétségessé téve a végkifejletet. Döntőnek bizonyult, hogy Gabric videózás után ellen sportszerűtlen hibát ítéltek a bírók, Trice pedig higgadt maradt a büntetővonalon. A zalai győzelem nehezen született meg, de ettől még csak szebbnek tűnt.

Ivan Rudez: "Két teljesen eltérő félidőt játszottunk. Ha az elsőben mutatott mentalitást tovább tudjuk vinni, akkor sokkal sikeresebbek lehetünk a jövőben."

Sebastjan Krasovec: "A második félidőért gratulálok a csapatnak, nem egyszerű visszajönni tízpontos hátrányból. A harmadik negyedben mutatott remek játékkal nyertünk, annak dacára, hogy a végén, kiélezett helyzetben elkövetett hibákkal újra szorossá tettük a találkozót."