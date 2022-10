Budapest Honvéd - Zalakerámia ZTE KK 76-83 (20-27, 21-17, 19-21, 16-18)

Budapest, Ludovika Aréna, 600 néző. Jv.: Cziffra, Farkas, Jakab.

Bp. Honvéd: Tanoh Dez 14/6, Mijovic 23/9, Simon K. 3, Demeter 14, Völgyi 13. Csere: Peringer, Hajdú 6/3, Kopácsi 3/3, Takács D. Vezetőedző: Baksa Szabolcs.

ZTE KK: Trice 11/3, O'Reilly 22/3, Polster 11/9, Ostojic 9, Smith 9/3. Csere: Rakicevic 9/3, Csuti, Zsíros 5/3, Simó, Keller I. 7/3 Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Kipontozódott: Polster (20.).

Az újonc otthonában lépett pályára a ZTE KK, de figyelmeztető volt a zalaiak számára, hogy a szerdai fordulóban a Honvéd idegenben tudott nyerni Oroszlányban. A mindössze egy légióst foglalkoztató fővárosi alakulat ellen az esélyesebbként szereplő zalaiak gyorsan magukhoz ragadták a vezetést és tulajdonképpen ezt ki sem adták a kezükből. simán vezetett a ZTE KK (11-14, 20-32), hogy aztán a félidő hajrájához közeledve a Honvéd elkezdje a felzárkózást. Ebben néhány zalai könnyelműség is közrejátszott (31-36), de úgy nézett ki, hogy gyorsan stabilizálja vezetést az egerszegi együttes. Rakicevic kosarával újra tíz pont fölé került a ZTE KK (31-42), de volt vissza még két perc ebből a félidőből és az egerszegiek megint volt, hogy könnyelmű megoldást választottak, illetve hibáztak. A Honvéd köszönte szépen és visszajött három pontra (41-44).

Az tény, hogy Sebastjan Krasovecnek rendeznie kellet csapata sorait a szünetben, ha nyerni akar. márpedig ez volt a cél. Hogy aztán megint egy kihagyott Ostojic-közeli következzen, de Keller két hármasa kirángatta csapatát ebből a helyzetből. Ismét tíz pont lett közte (43-53), aztán O'Reilly is betalált távolról (43-56), azonban megint nem következett az a fajta lendület, amit következett volna a 13 pontos előny. A 28.percben már megint csak 3 pont volt közte (55-58), indokolt volt az egerszegi időkérés. Rakicevic hármasa jókor jött a zalaiaknak, de nem tudta megtörni a Honvéd csapatát a ZTE KK, viszont vezetett, de nem lehetett biztos a későbbi sikerében. Ötpontos ZTE-előnnyel kezdődött az utolsó tíz perc, azonban semmi határozottság nem érződött a zalaiak játékán. Vagyis, belehibáztak a játékba, a Honvéd pedig nagyon szívósan küzdött és nem szakadt le (65-70). A játék képe alapján meg kellett állapítani: ha ezt a meccset az ZTE KK elveszíti, azt csak magának köszönheti. Teljesen nyílt maradt a találkozó, hiszen a 37. percben 74-77-et mutatott az eredményjelző, ami valljuk meg, nem éppen megnyugtató előny, pláne nem idegenben. Végül azt döntött, hogy a végjátékban a ZTE KK volt a rutinosabb és a jobban lepattanózó is, no meg a pontosabb, viszont végig izgulnia kellett az egerszegieknek, hogy megnyerjék ezt a találkozón.

Sebastjan Krasovec együttese ezzel megszerezte második győzelmét a bajnokságban, ami fontos volt.