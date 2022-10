A bajnokság országos döntőjében a zalai csapat egészségügyi okok miatt nélkülözni kényszerült a Zalalövő és Környéke Lovassport Egyesület kiválóságát, Lebics Istvánt, helyette a szintén zalalövői Sántha Krisztián indulhatott. Csapattársai a megyei pontversenyben elért eredményeik alapján Szalár Róbert (Zalalövő) és Pózvék István (Lópici Gáspár LE) voltak.

A kiváló szervezés mellett, rendkívül technikás, a megelőző napok folyamatos esőzései miatt felázott pályán megvalósult, színvonalas bajnoki döntő a kétfordulós egyéni versenyben rendkívül kiélezett küzdelmet hozott, hiszen az 54 induló közül öt fogathajtó is verőhiba nélkül, valamint szintidőn belül teljesített, így a végső sorrendet köztük összevetéssel döntötték el. Az öt hibátlanul teljesítő hajtó között volt Szalár Róbert is, aki az összevetés során sem vétett verőhibát, ám időeredménye alapján végül a harmadik helyet szerezte meg. A zalai versenyző egyéniben így már a negyedszerre vehetett át bronzérmet az országos bajnoki döntőben, egy alkalommal pedig a második helyet szerezte meg. Csapattársai közül Sántha Krisztián a 16., Pózvék István a 42. helyen fejezte be a versenyt.

Az egyéni verseny bajnoka a Bács-Kiskun megyei Viszus Szabolcs lett, a második helyen a veszprémi Völgyesi Balázs lett, aki az összevetés során mindössze két tizedmásodperccel volt gyorsabb Szalár Róbertnél. A csapatversenyt az egyéni teljesítmények alapján Vas megye nyerte, Zala a második helyen végzett, míg a bronzérmes Hajdú-Bihar megye lett.