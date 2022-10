A bajnokságot az új szezonban is tornarendszerben bonyolítják le, vagyis a mezőny tagjai egy-egy helyszínen és hétvégén több fordulót is lejátszanak. Az első viadalt a fővárosban, az Ormai-csarnokban rendezték meg, ahol a dél-zalaiakra három összecsapás várt. (A negyedik fordulóban csak azért voltak szabadok, mert még a rajt előtt a liga tizenhatodik tagja visszalépett a küzdelmektől.)

– Az új szezonra a mezőny mennyiségileg megnőtt, a tavalyi tizenkettő helyett most tizenöt csapatból áll, illetve minőségileg is nagyon megerősödött – mondta elöljáróban Jakabfi Imre, a sörgyáriak csapatvezetője. – Ősszel mindenki játszik mindenkivel, s ennek során szeretnénk bekerülni a felsőházba, vagyis a nyolc legjobb közé, hogy a tavaszi folytatásra a benn­maradás már biztos legyen.

A nyáron a kanizsaiak egy román játékost igazoltak Elena Oprea személyében. Tavaly többször is előfordult, hogy egy-egy kieső játékost az együttes nem tudott megfelelően pótolni – most pedig már az első alkalommal kiderült, milyen nagy szükség volt a keret bővítésére. A kezdés előtt ugyanis Radmila Tominjak megbetegedett, így Oprea rögtön a mély vízbe került.

Kanizsa Sörgyár SE I.–Győri AC II. Ker. Dózsa 3:6

A kanizsai győztesek: Vejnovic (2), Oprea.

A kisalföldiek még akkor is kemény diónak ígérkeztek volna, ha a Sörgyár teljes együttessel tud kiállni. Így pedig sima győzelmet arattak. Orbán záró egyesében nyerésre állt, de a Győr közben elérte a hat győzelmet, így ez az eredmény már nem számított.

ATSK Szeged–Kanizsa Sörgyár I. 3:6

Gy.: Vejnovic (3), Oprea (3).

A három mérkőzés közül ez volt az egyetlen, melyen a zalaiak számítottak abszolút esélyesnek. A páros meglepetésre „elment”, de az egyéni mérkőzéseken Vejnovic és Oprea is veretlen maradt, így megszületett a várt és magabiztos sörgyári győzelem.

Kanizsa Sörgyár I.–BS-Plastic PVSE Soltvadkert 3:6

Gy.: Végh (2), Vejnovic.

A három közül előzetesen a legnehezebbnek kalkulált meccsen Oprea csere volt, a zalaiak pedig bevetették a „csodafegyvert”, Végh Zsuzsannát, aki korábban a férfi NB II-től a női Extraligáig beugróként bárhol eredményes tudott lenni. Így lett ez most is, hiszen két egyéni győzelmet szállított, közben azonban megsérült Vejnovic, így pedig a kanizsaiak nem tudtak csodát tenni.

– A minimális célt teljesítettük, a Szegedet legyőztük – összegezte a tapasztalatokat Jakabfi Imre. – Tominjak ki­esése döntő volt, ha velünk van, a vereségek helyett leg­alább döntetleneket elérhettünk volna. Így is megvolt a lehetőségünk mindkét találkozón, de sajnos a döntő mérkőzéseket rendre elbuktuk. Természetes, hogy Oprea nem tudta teljes értékűen pótolni Tominjakot, de látható, mennyire kellett ő a csapatba, ha nincs, akkor a Szeged ellen sem tudtuk volna hozni a győzelmet. Orbán Flóra minden meccsén „pariban” volt aktuá­lis ellenfelével, de meg kell még tanulnia végig koncentrálni. Ez a három mérkőzés is megmutatta, hogy mennyire nehéz lesz ez a bajnokság, de a célunk továbbra is a felsőházba kerülés.