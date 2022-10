Egis Körmend - Zalakerámia ZTE KK 93-92 (30-21, 23-22, 15-19, 18-24, 7-6 )

Körmend, 1950 néző. Jv.: Győrffy, Nagy V., Kovács N.

Körmend: Chambers 19/9, Kiss M. 2, Mitchell 14/6, Moore 17/6, Cakarun 22. Csere: Ferencz 3/3, Durázi 2, Omenaka 4, Doktor 2, Parrish 8, Balogh. Vezetőedző: Antonis Constantinides.

ZTE KK: Trice 17/9, O'Reilly 12/3, Polster, Ostojic 12, Smith 18/3. Csere: Csuti 2, Keller I. 7/3, Rakicevic 12/6, Zsíros, Németh 11, Simó 1. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

A 2. fordulót rendezték meg a férfi kosárlabda bajnokság új szezonjában, amit a hazai pályán játszó Körmend egy vereséggel a háta mögött kezdett, ugyanakkor a Zalakerámia ZTE KK győztes meccsen jutott túl az első fordulóban. A Körmend-ZTE összecsapások hagyományával mindenki tisztában van, ez a párharc a jelenlegi mezőny tagjai között a legrégebbi múltra tekint vissza az élvonalban. Megannyi emlékezetes mérkőzés, bajnoki döntők "szegélyezik" az örökrangadó eddigi útját.

Hogy aztán szombaton is ez a hangulat jöjjön elő újra, és a két tábor alig várta, hogy újra hallassa a hangját (a megszokottak szerint volt benne minden...). De hát, ez is hozzátartozik ehhez a rangadóhoz, ha nem így lenne, igazából az lenne a baj... Idegesen kezdtek a csapatok, de gyorsan ritmusba kerültek. Előbb a ZTE KK, amely vezetett, de az 5. percben már a Körmendnél volt az előny (11-10). És maradt is, Cakarun szinte nem tudott hibázni a vasiaknál, de szorosan ott maradt a hazaiak nyomában a ZTE KK is. Az első negyed végén viszont kettő plusz egyekkel a hazaiak elléptek (30-21), de aztán megkezdődött a ZTE KK lassú felzárkózása. Németh Ákos hat pontja jött jól a zalaiaknak, s jobban is védekeztek már a kék-fehérek, mint korábban. Cakarunnak se jött már be minden, és a 16. percben a vezetésért támadhatott ismét a ZTE KK, ami Rakicevic triplájával lett meg (37-39). Ám, ez rangadó volt, és elég volt csak egy kicsit kihagyni, hogy a Körmend gyorsan visszavegye az előnyt (44-40). Sebastjan Krasovec időt kért, hiszen a félidő hajrájánál tartott már a mérkőzés, de nem volt mindegy, hogy miként fordulnak majd a csapatok a második félidőre. Egyértelműen a hazaiaknak jött ki jobban a lépés a végére, ami tízpontos vezetést eredményezett a Körmendnek (53-43).

Innen folytatták a csapatok és a ZTE KK - elsősorban Smith pontjaival - gyorsan visszajött (53-50). Azonnal jött a hazai időkérés, de elmaradt a hazai offenzíva. Sőt, a Körmend alig szerzett pontot, de a ZTE is. A feszültség egyre jobban érezhető volt a játékon, amikor Keller egyenlített (27. p.: 58-58), de a hibázás is benne volt már mindkét csapat játékában. Ami érthető, hiszen nagyon fizikális mérkőzés volt, a fáradtság pedig már érződött. A Körmend hatpontos előnnyel (68-62) kezdhette az utolsó tíz percet és úgy tűnt, hogy ekkor az egerszegiek veszették el a fonalat. Idegesen támadtak, labdákat adtak el, és ismét tíz volt közte (74-64). S hogy lesz-e visszaút innen? Volt. A Körmendet is nyomta a tét, így O'Reilly pontjával 74-72-re visszajött a meccsbe a zalai alakulat. Olyan lett a hajrá, ami tökéletesen illik a Körmend-ZTE párharcokhoz, amit egy szóval is ki lehet fejezni, hogy izgalmas, de persze ez annál mégis több volt (78-78). Ebben a helyzetben vállalkozni kell (Chambers-tripla), vagy betörni a palánk alá és bedobni a büntetőket (Rakicevic, O'Reilly). Az utolsó perc is egyenlő állásnál kezdődött (84-84), ez akkor már nyilvánvaló volt, hogy egylabdás meccs lesz. Egy támadásnyi idő volt vissza, amikor 86-84-nél a ZTE jöhetett, Trice pedig másodjára betalált (86-86). Nyolc másodperce maradt a Körmendnek, hogy megnyerje a mérkőzést, de az egerszegiek kivédekezték az időt, jöhetett a hosszabbítás.

Keményen "dolgozott" a két tábor a ráadásban is, de sokkal fontosabbak a voltak a pályán történtek. Nem tudott elszakadni egymástól a két csapat, de voltak már bosszantó hibák is, mert fogyott az erő, s ilyenkor már minden előjön. Ám, valakinek nyernie kellett. A ZTE kezében volt a döntés, de eladta a labdát, két másodperccel a vége előtt pedig Durázit találta meg a labda, aki bezsákolta azt (93-92). "Egyérintős" passz jöhetett már csak szóba, de az egerszegiek nem tudták megjátszani...

Győzött a Körmend, de a ZTE KK magát is okolhatja a vereségért. Túl sokat hibázott a legvégén, és ez döntött.