FC Nagykanizsa - Békéscsaba Előre 1-4 (0-1)

Nagykanizsa, 200 néző. Jv.: Bana (Aradi, Kiss).

Nagykanizsa: Hajagos - Aszalos (Varga D., 85.), Szanyi, Szabó P. - Kovalovszky - Szilágyi (János N.,, 70.), Kondor (Borsi, 75.), Béli (Kovács Gy., 70.), Lőrincz - Pleszkán (Szökrönyös D., 70.). Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Békéscsaba: Krnács - Talpalló (Horváth P, 78.), Farkas M., Bora, Hodonicki - Puskás (Czékus, 55.), Kitl M., Farkas B. (Váradi, 55.), Sipos (Szabó Cs., 63.)- Ilyés, Hamed Yasin (Mikló, 55.). Vezetőedző: Brlázs István.

Gólszerzők: Lőrincz B. (64. - 11-esből), illetve Hamed Yasin (23.), Kitl M. (77. - 11-esből), Váradi (87.), Czékus (92.)

Kiállítva: Hajagos (74.)

Egy osztály különbség volt a szerdai mérkőző felek között. A Békéscsaba az NB II-ben sereghajtó jelenleg és tíz mérkőzés óta nyeretlen, a Nagykanizsa ugyanakkor az NB III Nyugati-csoportjában élcsapat, ám hogy a gyakorlatlatban mindez mit ér, erre a szerdai találkozó adhatott választ. A kanizsaiak azonnal támadólag léptek fel, beszorították az ellenfelet, amely egyértelműen a kontrákra rendezkedett be. A 7. percben egy szöglet után meleg helyzet alakult ki a hazai kapu előtt, de végül sikerült felszabadítani, hogy aztán ugyanúgy folytatódjon a találkozó, mint előtte. Azaz a Nagykanizsa támadott, fölényben játszott. A 21. percben Szilágyi lövését a csabai kapus a kapufa segítségével mentette. És akkor jött a 23. perc... Egy indításnál minimum másfél méteres lesről indult a csabaiak játékosa, az asszisztens le volt maradva, nem jelzett. Az akciót végigvitte a Békéscsaba, aminek a végén Hamed Yasin a kapuba helyezett, 0-1. A kanizsaiak reklamáltak, úgy tűnt, hogy joggal, de miután ebben a sorozatban nincs VAR, esély sem volt, hogy érvénytelenítsék a találatot. A gól után enyhült a szorítás a csabaiakon, de a házigazda továbbra is támadólag lépett fel, csak nem jöttek a helyzetek. A 41. percben viszont nagy hazai lehetőség maradt ki, amikor egy kapu elé ívelt szabadrúgás után közelről sem sikerült a kanizsaiaknak a kapuba kotorniuk a labdát.

Bőven maradt még idő arra, hogy ledolgozzák a zalaiak ezt a minimális hátrányt, a szünet után négy perc alatt nem kevesebb, mint öt szögletet is elvégezhettek. A csabai védelem viszont hárított és a másik oldalon is akadt helyzet, ám nem született újabb gól. Amiben egyértelműen jobb volt a Békéscsaba, a gyors kontrák, így az 59. percben Czákus lépett ki, teljesen tisztán kapta a labdát, azonban Hajagos nagy bravúrral szögletre mentett. A 63. percben viszont kanizsai támadás indult és ugyanúgy, mint a csabai gólnál ez az akció is lesgyanúsnak tűnt. Végül nem sikerült góllal befejezni, azonban mindenki meglepetésére a játékvezető büntetőt ítélt, a Békéscsaba kapusa pedig sárga lapot kapott. Csak tippelni lehetett a lelátóról, hogy a kapus esetleg a mentés közben eltalálhatta Lőrincz Bence lábát. A tizenegyest Lőrincz végezte el és félmagasan biztosan értékesítette, 1-1.

Innentől érdekesen folytatódott a találkozó, jöttek a hazai cserék is, aztán a 74. percben a hazaiak kapusa, Hajagos Tamás jött ki egy labdára, társának jelezte, hogy hagyja, de nem értették meg egymást, így a csabai játékos indulhatott volna a szabadon hagyott labdára. Hajagos visszahúzta, ami így, utolsó emberként piros lappal járt és 11-essel. A büntetőt Kitl M. értékesítette, így megint vezetett a Békéscsaba, 1-2. Emberhátrányban fejezte be a mérkőzést a Nagykanizsa, az egyenlítéssel még hosszabbításra menthette volna a találkozót, de nem jött össze. Sőt a végén még két ellentámadás végén Váradi (1-3) és Czékus (1-4) is betalált. Ekkora különbség nem volt a találkozón.

Játékban nem, de a gólok számában mindenképpen jobbnak bizonyult a Békéscsaba, így a Nagykanizsa búcsúzott a Magyar Kupától, az Előre pedig ott van a legjobb 16 között.

A találkozó után érthetően nem volt boldog Gombos Zsolt, a kanizsaiak vezetőedzője.

- Végig játszottunk , egészen a hetvenötödik percig domináltunk, még emberhátrányban is, ám harmadik gól után összeestünk. Mégis büszke vagyok a csapatra, noha most csalódottak vagyunk. Sok munkát tettünk a mérkőzésbe. Kaptunk egy lesgólt, de visszajöttünk a mérkőzésbe és mentünk a vezetésért, amikor összehoztunk egy gólt az ellenfélnek és jött a kiállítás. Így már nehéz volt. Gratulálok a Békéscsabának, sok sikert neki a kupában és a bajnokságban.